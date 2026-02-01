Komatsu prijst teamwerk Haas F1: "We boeken vooruitgang"

Het Haas F1 Team begon de shakedown in Barcelona sterk, maar verloor veel tijd door problemen met de betrouwbaarheid van de VF-26. Nadat nieuwe onderdelen waren ingevlogen, herstelde het team zich met een stevige slotdag waarin Oliver Bearman alleen al ruim honderd ronden reed. In totaal kwam het aantal zelfs op 391 ronden. Alleen Mercedes en Ferrari reden meer ronden.

Goed nieuws zo op het eerste gezicht, stelde teambaas Ayao Komatsu. "Het was een heel, heel goede ochtend", terugkijkend op de vruchtbare vrijdagmorgen. "We hadden woensdag een probleem met de betrouwbaarheid, maar de jongens en meiden hebben het fantastisch gedaan om een en ander aan te passen en de auto op tijd klaar te krijgen. We kregen de onderdelen vrij laat binnen [op donderdag], maar het prepareren van de auto ’s avonds laat en ’s nachts was briljant." Door die aanpassingen kon Haas vrijdagochtend direct stipt om negen uur beginnen. "We hielden ons aan het programma, dus we hebben veel geleerd. Ik ben echt heel blij."

Esteban Ocon in de Haas VF-26 Foto door: Haas F1 Team

Zoals bij alle teams draait het in deze fase nog niet om snelheid en prestaties, maar vooral om het begrijpen van de auto, legde Komatsu uit. "De veranderingen in zowel de krachtbron als het chassis zorgen voor een steile leercurve. De nieuwe reglementen vormen een enorme verandering – hoe je performance uit de auto haalt, hoe je consistent bent in een kwalificatieronde en tijdens langere runs. We blijven elke keer enorm veel leren. Dat geeft ons een betere positie voor de volgende test."

Complimenten alom

Komatsu prees zijn rijdersduo Oliver Bearman en Esteban Ocon voor hun werk de voorbije week. "De auto rijdt nu veel consistenter in een window. De jongens kunnen nu voelen: oké, wat is de volgende stap die we moeten zetten en hoe kunnen we verbeteren?

Ook bij Haas staat de komende week tot en met de F1-test in Bahrein (van 11 t/m 13 februari) in het teken van analyse. "We hebben een enorme hoeveelheid data om te bekijken", keek Komatsu alvast vooruit. "De aerodynamica van deze auto is heel anders en ook aan de kant van de krachtbron ligt veel werk te wachten. Maar we boeken vooruitgang."

