Komatsu herbeleeft vuurcrash Grosjean: "Onmogelijk dat hij nog leefde"

Ayao Komatsu kan nog altijd nauwelijks bevatten dat Romain Grosjean de beruchte vuurcrash tijdens de Bahrain Grand Prix van 2020 heeft overleefd. De huidige teambaas van Haas F1 werkte jarenlang nauw samen met de Frans-Zwitserse coureur en beschouwde hem als vriend.

Komatsu kent Grosjean al uit hun gezamenlijke tijd bij Lotus, waar ze om podiumplaatsen vochten. In 2016 verhuisden ze samen naar Haas. Het Amerikaanse team deed tien jaar geleden zijn intrede in de Formule 1, met Komatsu als trackside engineering director en Grosjean en Esteban Gutierrez als coureurs.

Romain Grosjean bij Lotus. Ayao Komatsu was destijds zijn race-engineer. Foto door: Andrew Ferraro

Juist die hechte band maakte de crash in Bahrein extra zwaar om te aanschouwen. "Ik wist in eerste instantie niet dat het Romain was", vertelt Komatsu in de High Performance Podcast. “En toen ik me realiseerde dat hij het was, dacht ik meteen: hij kan onmogelijk nog in leven zijn. Hij is mijn vriend. Hij is mijn coureur, maar hij is mijn vriend."

Het duurde bijna een halve minuut alvorens Grosjean zich uit de vuurzee wist te ontworstelen. "Die seconden voelden als een eeuwigheid", herinnert Komatsu zich. "Ik heb hem niet eens uit de auto zien stappen. Maar toen zei een van de race engineers via de intercom: 'Nee, nee, Romain is eruit. Romain is eruit.'"

De Japanner spoedde zich direct naar het medisch centrum op het circuit en pas daar begon het besef door te dringen. "Ik zag hem voordat hij per helikopter naar het ziekenhuis ging. Ik ving een glimp van hem op en hij gaf me een duim omhoog. Hij lag in het medisch centrum. Ik stond buiten, en iemand liet me tot een bepaald punt binnen. Hij zag me en gaf weer een duim omhoog. Toen dacht ik: 'oké, hij leeft.'"

Romain Grosjean zat 28 seconden lang vast in het wrak van zijn VF-20.

Na de race konden Komatsu en de tweede Haas-coureur Kevin Magnussen het nog steeds niet geloven. "Kevin had Romain nog niet gezien en zei: 'we moeten naar het ziekenhuis.' Ik voelde hetzelfde. Zelfs nadat ik hem op tv had gezien, kon ik niet bevatten dat hij leefde. Ik moest hem met eigen ogen zien om het zeker te weten — ook om zijn vrouw te kunnen zeggen dat hij leefde."

De VF-20 brak bij de crash in tweeën toen de auto na contact met Daniil Kvyat de vangrail raakte. Het wrak is tegenwoordig te zien in de Formula 1 Exhibition, maar Komatsu herinnert zich vooral de geur toen de auto werd geborgen. "De geur was verschrikkelijk. Dat verbrande rubber… afschuwelijk. En als je naar die cockpit kijkt, kun je je niet voorstellen dat iemand daar levend uit kan komen."

De overblijfselen van de Haas VF-20 van Romain Grosjean Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Zelfs bij inspectie van de auto later bleef de impact zichtbaar. "Zijn raceschoen zat nog vast achter het pedaal", vertelt Komatsu. "Dat kwam omdat zijn linkervoet klem zat. Hij probeerde uit de auto te klimmen, merkte dat zijn voet vastzat en moest zichzelf terug laten zakken om kracht te zetten en zijn been los te trekken. Daarbij verloor hij zijn schoen."

Grosjean sprong uiteindelijk uit de auto met brandwonden aan zijn handen. Later bleek dat de impact van de klap 67G was geweest. Ondanks die zware impact kon de coureur zelf weglopen uit het wrak — een moment dat zijn familie liet zien dat hij leefde. Tegenwoordig is Grosjean actief als reservecoureur bij Prema Racing in de IndyCar-serie.