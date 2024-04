Komatsu: "Gene Haas wil wel in Formule 1-team investeren"

Na het niet verlengen van zijn contract haalde voormalig Haas-teambaas Günther Steiner hard uit naar teameigenaar Gene Haas, die volgens Steiner niet bereid was te investeren in het Formule 1-team. Zijn opvolger Ayao Komatsu ziet het echter compleet anders. "Op 10 januari ben ik aangesteld. Het eerste bericht dat ik van Gene kreeg was duidelijk. Hij heeft geld en wil investeren, maar we moeten laten zien dat we dat verantwoordelijk en efficiënt doen", vertelt de Japanner.

Komatsu begrijpt de keuze van Haas goed dat hij niet zomaar geld over de balk wil smijten. "Hij is daarom ook miljardair geworden. Volgens mij houdt hij er niet van om onnodig geld uit te geven. Toen ik het bericht las, dacht ik aan alle gebieden waar we kunnen verbeteren. Daarom was ik ook niet bezorgd na zijn bericht. Hij wil dat we laten zien dat we goed met het geld om kunnen gaan, daarna wil hij investeren", verklaart de ingenieur. "Ik weet zeker dat als we het laten zien, dat hij dan investeert. Hij heeft namelijk al een nieuw motorhome betaald, dat is geen kleine investering. We laten het dus al zien."

De teambaas heeft ook de taak om nieuw personeel aan te trekken. Dit seizoen zijn er verschillende nieuwe mensen naar het Amerikaanse team getrokken, wat ook geld heeft gekost. "Dat laat me zien dat Gene de daad bij het woord voegt. Ik ben daarom niet bang dat hij nu stopt met investeren, dat gaat hij doen. Wij moeten laten zien hoe we daar mee om gaan", aldus Komatsu.

Lage verwachtingen van ontwikkelingsstrijd

Voor de start van het seizoen was Haas ervan overtuigd dat zij de langzaamste auto zouden hebben. Na vier Grands Prix ziet het er echter zonniger uit dan gedacht, want de eerste vier punten zijn binnen. Het team staat zevende bij de constructeurs. Komatsu denkt dat de rest van het seizoen zwaarder gaat worden. "Zelfs als we nu nieuwe mensen aantrekken duurt het zes maanden voordat ze aan het werk kunnen", waarmee de topman doelt op de gardening leave. "We focussen ons op de dingen waar we invloed op hebben. We denken er over na hoe we zo snel mogelijk het [ontwikkelen] kunnen doen. Hoe krijgen we dat met zo min mogelijk geld voor elkaar? Daarna willen we de updates zo snel mogelijk op de auto krijgen."