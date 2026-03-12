De nieuwe Formule 1-reglementen voor 2026 hebben direct voor verdeeldheid gezorgd onder de coureurs. Toch vindt Haas-teambaas Ayao Komatsu dat de sport geduld moet hebben en eerst meerdere races moet analyseren voordat er eventuele wijzigingen worden doorgevoerd.

Kritiek vanuit de paddock

De regels, die zowel het chassis als de power unit ingrijpend veranderen, maken dat energiebeheer een nog grotere rol speelt. Daardoor moeten coureurs soms rijtechnieken gebruiken die als onnatuurlijk worden ervaren, zoals terugschakelen op een recht stuk of eerder van het gas gaan richting een bocht om energie te sparen.

Dat leidde al tot kritiek vanuit de paddock. Max Verstappen omschreef het concept zelfs als "Formule E op steroïden". Ook Lando Norris heeft zich kritisch uitgelaten en verschillende coureurs riepen de FIA op om naar mogelijke aanpassingen te kijken. Tegelijkertijd zijn er ook verdedigers van het nieuwe reglement, zoals George Russell en Kimi Antonelli.

De start van de Australische Grand Prix, waarbij Colapinto nog maar net een botsing met Lawson wist te vermijden. Foto door: Jayce Illman / Getty Images

De nieuwe regels maakten afgelopen weekend hun racedebuut tijdens de seizoensopener in Australië. Daar zorgde met name de zogeheten 'jojo-stijl' van racen en de complexere starts voor discussie. Bij de start kwam het zelfs bijna tot een botsing tussen Franco Colapinto en Liam Lawson.

Circuit-afhankelijk

Komatsu benadrukt dat de impact van de nieuwe regels sterk afhankelijk is van het type circuit waarop gereden wordt. Daardoor kan het beeld van de eerste races volgens hem een vertekend beeld geven van hoe de auto’s en het racen zich daadwerkelijk ontwikkelen gedurende het seizoen.

"Het hangt enorm van het circuit af. Ook wat betreft inhalen was dat bij de vorige generatie auto’s al zo. In Melbourne en Suzuka is het traditioneel erg moeilijk om in te halen. Shanghai is iets makkelijker. En als je naar Bahrein gaat, dan is dat juist een circuit waar inhalen veel eenvoudiger is."

Haas-teambaas Ayao Komatsu vindt dat de sport geduld moet hebben voordat er eventuele wijzigingen worden doorgevoerd. Foto door: Peter Fox / Getty Images

Volgens Komatsu is het daarom essentieel om meerdere soorten circuits te analyseren voordat er conclusies worden getrokken over mogelijke problemen met het nieuwe reglement. Pas dan kan volgens hem worden vastgesteld of er daadwerkelijk structurele issues zijn die aangepakt moeten worden.

"Voor mij betekent dat dat je verschillende circuits moet afwachten en daarna moet bepalen: wat is het overkoepelende probleem waar we ons op moeten richten om op te lossen? Als je dat al na één of twee races probeert te doen, denk ik niet dat je een echt gebalanceerde conclusie kunt trekken."