Komatsu dankt verbeteringen Haas aan andere instelling Hülkenberg

Haas eindigde vorig Formule 1-seizoen op 13 punten, dit jaar staat de Amerikaanse renstal met nog zes Grands Prix te gaan al op 31 stuk. Dat resulteert ook in een veel betere plek in het constructeurskampioenschap, want dit seizoen vecht Haas met RB om plek zes. Het verschil tussen de twee teams is nu nog maar zes punten.

De grote man binnen Haas dit seizoen is Nico Hülkenberg. De Duitser slaagde er al tien keer in om Q3 te halen en heeft het merendeel van de punten van het team gescoord. Vooral het managen van de banden heeft Haas een stuk beter onder de knie, iets waar in de winterstop de basis is voor gelegd. "En dat komt dan niet alleen van hem. Het hele team en de manier waarop we met elkaar samenwerkten vanaf de wintertests. We hebben samen met de coureurs gezocht naar een manier om de banden beter te laten werken", verklaart teambaas Ayao Komatsu in een exclusief gesprek met Motorsport.com. "De auto is makkelijker te besturen. Maar als ik naar zijn [Hülkenberg] kant kijk, dan zie ik dat hij steeds meer begrijpt [van het bandenmanagement]."

"Dat is dan ook waar we vanaf dag een op hebben gefocust, want hij weet nu dat daar veel tijd te winnen is", vervolgt Komatsu. "Hij staat ook veel meer open voor input. Als we dan daar naar kijken, dan zien we dat hij veel beter is in de long runs. In de kwalificatie is er geen verschil, maar 'geen verschil' betekent dat hij heel erg goed is."

Wintertest specifiek gericht op long-runs

Dat Haas in de winter bezig was met het optimaliseren van het bandenmanagement, blijkt wel als we kijken naar de data. Daaruit blijkt dat de renstal uit Kannapolis vijftien long-runs afwerkte met Hülkenberg en Kevin Magnussen, om op de laatste dag een volledige racesimulatie uit te voeren. "Vorig jaar wilden we dat ook al, maar toen wilde hij [Hülkenberg] dat niet. Hij had niet het idee dat het hem wat zou opleveren", stelt Komatsu. "Je moet begrijpen dat dit heel moeilijke vragen zijn. Je vraagt aan de coureurs of ze in bochten een paar tienden willen laten liggen. Hoe pijnlijk is dat? Maar we moeten ze dan vertellen dat ze het op een positieve manier terugbetaald krijgen, en als ze dat niet doen het resultaat er zo en zo uit ziet. Je moet het ervaren en de data met elkaar vergelijken. Dan kun je er niet meer omheen."