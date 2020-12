Coulthard voelt Verstappen en team aan de tand in exclusief online event

Door de coronacrisis is het helaas nog altijd niet mogelijk om als Formule 1-fan een bezoekje te brengen aan de fabriek van Red Bull Racing in Milton Keynes. Om de trouwe fans toch een unieke ervaring aan te bieden presenteert het team ‘An Evening with Aston Martin Red Bull Racing’. Op donderdag 17 december, enkele dagen na de Formule 1-seizoensfinale in Abu Dhabi, kunnen fans de teambaas en beide coureurs aan de tand voelen.

De avond wordt gepresenteerd door voormalig Red Bull F1-coureur David Coulthard. Hij zal Horner, Verstappen en Albon aan de tand voelen over het voorbije seizoen, de hoogte- en dieptepunten bespreken, de leukste verhalen van achter de schermen boven water halen en de verwachtingen voor 2021 doorspreken. Een unieke gelegenheid voor Red Bull-fans om de verhalen van binnenuit te horen, verteld door de hoofdrolspelers zelf. Ook is er via een livechat gelegenheid om zelf vragen te stellen aan de mannen in Milton Keynes.

Het virtuele evenement begint om 20.00 uur Nederlandse tijd. Wanneer je een ticket koopt krijg je een unieke link om toegang te krijgen tot de bijzondere avond. Bovendien krijg je een poster van het team. De kosten voor deze bijzondere avond bedragen 58 euro per ticket.