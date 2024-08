Autopech hielp Norris F1-zege Zandvoort in perspectief te plaatsen

Het is geen geheim dat Lando Norris vooral in zijn eerste jaren in de Formule 1 – alweer ruim vijf jaar geleden – enorm worstelde met mentale problemen. Na zijn eerste F1-overwinning eerder dit jaar in Miami, legde hij al eens uit hoe hij met de druk van het presteren omging en welke lessen hij in de voorbije jaren heeft geleerd.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Italië werd Norris gevraagd of de recente opmars van McLaren en het feit dat hij en het team nu voor de kampioenschappen vechten, een nieuwe vorm van druk met zich mee hebben gebracht. "Waarschijnlijk niet", zei Norris na even over de vraag te hebben nagedacht. "En dat komt omdat toen ik in F1 begon, zeg maar de eerste, twee tot drie jaar, ik er al zoveel mee heb geworsteld dat ik inmiddels wel weet hoe ik er mee om moet gaan. Dat helpt me nu enorm."

Wereldkampioenschap?

"Ik weet dat ik niet nek aan nek in een titelgevecht zit met Max [Verstappen]", vervolgde de McLaren-coureur. "Maar het omgaan met nog meer vragen van de media, met de extra druk dat iedereen maar denkt dat ik elk weekend zal presteren en ook de druk die ik mezelf elk weekend opleg... Ik denk dat omdat ik er in het verleden mee heb geworsteld, ik er nu veel beter mee om kan gaan en daarom heeft het ook geen invloed."

Toch is Norris ook nu nog steeds voor elke sessie nerveus. "Er is altijd druk. Ik word nog steeds enorm nerveus en opgewonden voor een kwalificatie. Als je Q3 ingaat, of eigenlijk elke kwalificatiesessie, en je moet op dat moment presteren dan voel ik zoveel druk. Als je ook maar één ding niet goed doet, als je maar een centimeter te laat remt of je timing is niet goed dan is het voorbij, game over. Die wetenschap geeft een enorme spanning, maar ook een geweldig gevoel."

De spanning is er niet alleen voor en tijdens een kwalificatie, maar ook op zondag voor een race, moest Norris toegeven. "Op zondagen eet ik nauwelijks iets en ik heb zelfs moeite om te drinken, simpelweg door de druk en de zenuwen. Het is de kunst om dat om te zetten in iets positiefs en in je voordeel te gebruiken." Dat doet de coureur uit Bristol door enkel en alleen met een komende race bezig te zijn. "Over het kampioenschap denk ik helemaal niet na, het enige waar ik mee bezig ben is dit weekend. Het kampioenschap zal me een zorg zijn en hetzelfde geldt voor het volgende raceweekend, of het weekend daarna. Het gaat er om wat kan ik vandaag doen, wat kan ik morgen, zaterdag en zondag doen. Dat is hoe ik ermee omga."

Autopech

Niet te ver vooruit denken en niet te lang stilstaan bij zaken die al achter je liggen, is het mantra van Norris en dat geldt bijvoorbeeld ook voor de zege afgelopen weekend in Zandvoort. "Afgelopen zondagavond ging ik met een vriend uit eten en op de terugweg kreeg ik panne met de auto. Ik moest de auto helemaal terugduwen. Dat had vreselijk kunnen aflopen, maar het was eigenlijk heel goed om even weer terug in het 'normale leven' te zijn. Maandag was ik gewoon weer aan het trainen en dacht ik 'goed, dat is één race achter de rug' en vervolgens ging alle aandacht naar dit weekend."