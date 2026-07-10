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Audi's Binotto pleit voor herziening F1-ADUO uit vrees voor misbruik

Audi Formula 1-baas vindt dat het upgradesysteem voor power units niet geschikt is voor zijn doel

Filip Cleeren Roberto Chinchero
Gepubliceerd:
Mattia Binotto, Audi

Audi Formula 1-baas Mattia Binotto roept de FIA op om het ADUO-upgradesysteem te "heroverwegen", nadat Mercedes een van de fabrikanten was die ruimte kregen voor extra upgrades aan de power unit.

De Mercedes-motor wordt algemeen beschouwd als de sterkste in 2026, waarmee het team zeven van de eerste negen grands prix won.

Maar omdat alleen het V6-vermogen wordt gemeten om te bepalen welke fabrikanten van power units in aanmerking komen voor upgrades, was Mercedes een van de fabrikanten die toestemming kregen om verder werk aan zijn motoren uit te voeren.

Ondertussen werd de Red Bull Ford Powertrains-V6 door de FIA als de benchmark aangemerkt, waardoor verdere verbeteringen buiten het beperkte homologatieschema werden uitgesloten.

Een gefrustreerd Red Bull heeft deze uitkomst aangevochten, maar aanvullende beoordelingen door de FIA hebben haar bevindingen niet veranderd.

Rivaliserende fabrikanten vermoeden al langer dat onder meer Mercedes en Ferrari de prestaties van hun V6's achterhouden, hetzij om betrouwbaarheidsredenen, hetzij om het ADUO-systeem te bespelen.

Red Bull Ford Powertrains

Red Bull Ford Powertrains

Photo by: Red Bull Content Pool

In een exclusief gesprek met Motorsport zegt Binotto daarom dat hij vindt dat het upgradesysteem op de schop moet.

"Naar mijn mening is de beperking geweest dat het uitsluitend de prestaties op de baan heeft gemeten. Een auto met een algemeen voordeel kan het zich veroorloven om het potentieel van zijn power unit niet volledig te benutten", legde Binotto uit.

"Het is bijvoorbeeld mogelijk dat Mercedes een motor had met superieur potentieel, maar geen noodzaak had om die tot het uiterste te pushen omdat het al een voordeel had dankzij de auto. Als dat het geval was, had het ook extra ontwikkelingsmarge kunnen krijgen.

"Daarom denk ik dat de regelgeving in dit opzicht moet worden heroverwogen. Dit was niet de oorspronkelijke bedoeling van de ADUO: het doel was om degenen te helpen die daadwerkelijk achteropraakten, niet om situaties te creëren waarin het werkelijke potentieel van een power unit moeilijk te beoordelen kan zijn."

F1-nieuwkomer Audi is een van de redenen waarom het ADUO-systeem überhaupt bestaat, aangezien het zich zorgen had gemaakt over de aanvankelijke prestaties van zijn allereerste power unit en het systeem een helpende hand was om te garanderen dat de Duitse grootmacht niet vast zou komen te zitten als zijn motoren tempo tekortkwamen.

De motoren van Audi, hoewel zoals verwacht niet op het niveau van die van zijn rivalen, hebben een redelijke start gemaakt, terwijl Honda juist de partij is die het door de FIA bedachte inhaalmechanisme wanhopig nodig heeft.

Binotto zegt dat hij de bevindingen van de FIA niet in twijfel trekt, maar denkt dat het ADUO-systeem te ver is afgedwaald van zijn oorspronkelijke uitgangspunt.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

"Wat de resultaten betreft, trek ik het werk van de FIA niet in twijfel. Zij beschikken over alle instrumenten en data die nodig zijn om hun beoordelingen te maken, ondanks de beperkingen die elk meetsysteem onvermijdelijk met zich meebrengt", voegde Binotto toe.

"Ik geloof echter dat het belangrijk is om het oorspronkelijke doel van de ADUO te onthouden. Toen het voor het eerst werd besproken, was het concept dat van een soort vangnet. Als een fabrikant aan het begin van de reglementencyclus ver achter lag, met reglementen die vrijwel bevroren waren en heel weinig ontwikkelingsruimte, zou hij het risico lopen dat nadeel vijf jaar lang mee te slepen.

"Dit leidde tot het concept van prestatieconvergentie: degenen die verder achter lagen een grotere kans geven om in te lopen. Uiteindelijk is het hetzelfde principe dat al bestaat voor chassis en aerodynamica.

"Degenen die verder naar achteren staan in het klassement hebben meer uren in de windtunnel. Evenzo krijgen degenen die verder achter liggen qua prestaties van de power unit meer ontwikkelingsmogelijkheden om de anderen in te halen en het kampioenschap steeds evenwichtiger te maken."

De glijdende schaal van ADUO geeft fabrikanten upgradetokens voor elke twee procent dat hun V6-motor aan vermogen tekortkomt, wat een minuscuul bedrag is.

Het andere knelpunt is dat, terwijl alleen de prestaties van de V6-motor worden meegenomen om upgradetokens toe te kennen, in aanmerking komende fabrikanten vervolgens vrijwel hun volledige power unit kunnen reviseren, inclusief hybride componenten.

Het creëert een omgeving waarin fabrikanten hun totale power units radicaal zouden kunnen verbeteren zonder specifiek prestaties aan de V6 toe te voegen, waardoor verdere upgrademogelijkheden op termijn worden gegarandeerd terwijl koploper Red Bull wordt uitgesloten.

De FIA wilde graag meer factoren meenemen bij het opstellen van het ADUO-systeem, maar het bestuursorgaan van de F1 zegt dat het de fabrikanten waren die het idee steunden om vast te houden aan V6-vermogen als bepalende factor.

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