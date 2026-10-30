Formule 1 GP van Mexico

Audi zwaait F1-pilaar Beat Zehnder uit

Na meer dan 600 Grands Prix met het team in zijn Sauber-gedaante verlaat voormalig teammanager Beat Zehnder Audi's Formule 1-team

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 30 okt 2026, 11:20

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Het Formule 1-team van Audi heeft bekendgemaakt dat voormalig teammanager Beat Zehnder de organisatie aan het einde van het seizoen 2026 verlaat, na 34 jaar in Hinwil.

Zehnder werd in 1988 door oprichter Peter Sauber aangenomen als monteur voor het sportscarprogramma en maakte aan het begin van het seizoen 1993 met Sauber de overstap naar de F1, waar hij al snel een integraal onderdeel van de Zwitserse formatie werd.

Het jaar daarop werd hij teammanager en hij was er 601 Grands Prix op rij bij. In zijn praktische rol als teammanager en sportief directeur stond Zehnder centraal in de vele hoogte- en dieptepunten van Sauber tijdens de verschillende periodes als onafhankelijk team en de tijd als fabrieksteam van BMW, wat de enige Grand Prix-zege voor Hinwil opleverde met Roberto Kubica tijdens de Grand Prix van Canada van 2008.

Na 33 jaar deed Zehnder vorig jaar een stap terug, terwijl Sauber zich voorbereidde op de transformatie tot het fabrieksteam van Audi.

Meest recent leidde Zehnder de erfgoedactiviteiten van het team als Director Signature Programs & Operations, waaronder voorbereidend werk voor Audi's nieuwe hospitality-suite, en was hij nog af en toe bij races te zien.

Maar Audi heeft nu bekendgemaakt dat de 60-jarige het team aan het einde van het jaar zal verlaten.

Charles Leclerc, Sauber celebrates tenth place with Beat Zehnder, Sauber Manager

"Audi Revolut F1 Team spreekt zijn oprechte dank uit aan Beat Zehnder, die het team eind december 2026 zal verlaten na de herstructurering van de activiteiten voorafgaand aan het seizoen 2027", liet het team vrijdag in een verklaring weten.

"Beat is een mentor geweest voor honderden teamleden en coureurs die in de loop der jaren via Hinwil zijn gekomen.

"Tijdens zijn dienstverband maakte hij zowel de hoogte- als de dieptepunten mee van het werken in zo'n veeleisende sport, zonder ooit zijn professionaliteit, zijn onvermoeibare competitiedrang en zijn verlangen om te winnen te verliezen. Hij neemt afscheid met 36 races in het World Sportscar Championship en 601 opeenvolgende Formule 1-races op zijn naam.

"We bedanken hem voor 39 jaar uitzonderlijke dienst en wensen hem het allerbeste voor de toekomst."

Ter gelegenheid van het einde van zijn legendarische periode als F1-raceteammanager sprak Zehnder vorig jaar met Motorsport.com over zijn veelbewogen carrière en avonturen met een van de laatste onafhankelijke teams van de F1.

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Audi zwaait F1-pilaar Beat Zehnder uit



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



2 min



Audi zwaait F1-pilaar Beat Zehnder uit





Marc Marquez kiest voor maximale aanval in Maleisië na dominante vrijdag



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Maleisië



19 min



Marc Marquez kiest voor maximale aanval in Maleisië na dominante vrijdag





Hadjar erkent na kritiek op Red Bull: "Had sommige woorden voor mezelf moeten houden"



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



1 u



Hadjar erkent na kritiek op Red Bull: "Had sommige woorden voor mezelf moeten houden"





"Twee stappen vooruit, één stap terug" – Oscar Piastri over de weg uit McLarens autoproblemen



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



2 u



"Twee stappen vooruit, één stap terug" – Oscar Piastri over de weg uit McLarens autoproblemen

Vorig artikel Hadjar erkent na kritiek op Red Bull: "Had sommige woorden voor mezelf moeten houden"

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Filip Cleeren





Russell voorziet belangrijk Ferrari-voordeel bij F1 Grand Prix van Mexico



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



2 u



Russell voorziet belangrijk Ferrari-voordeel bij F1 Grand Prix van Mexico





Albon wijst kritiek Alonso van de hand: 'F1 heeft geen paydrivers meer'



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



2 u



Albon wijst kritiek Alonso van de hand: 'F1 heeft geen paydrivers meer'





Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Hongarije



2 m



Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft

Meer van

Audi





Audi brengt CEO-rol terug bij F1-motorendivisie



Formule 1



Formule 1 2 d



Audi brengt CEO-rol terug bij F1-motorendivisie





Gabriel Bortoleto over F1-successen van Kimi Antonelli en Isack Hadjar: 'Laten we zien waar we over 20 jaar staan'



Formule 1



Formule 1



GP van Singapore



11 d



Gabriel Bortoleto over F1-successen van Kimi Antonelli en Isack Hadjar: 'Laten we zien waar we over 20 jaar staan'





Verstappen en Sainz doen beroep op FIA, maar F1-fabrikanten moeten in spiegel kijken



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Canada



4 m



Verstappen en Sainz doen beroep op FIA, maar F1-fabrikanten moeten in spiegel kijken

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



4 d



Door Jake Boxall-Legge



Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette





Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



4 d



Door Stuart Codling



Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



6 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026





Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



6 d



Door Ronald Vording



Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer