Audi voert pas in 2027 weer upgrade door aan F1-krachtbron

Audi zal tot het einde van het seizoen 2026 geen verdere update aan zijn eerste Formula 1-power unit toevoegen, heeft racing director Allan McNish onthuld.

Na de overname van de Sauber-formatie dit jaar en de introductie van zijn allereerste F1-motorproject kwam Audi vroeg in het seizoen zelden in de top 10 in beeld, maar het introduceerde bij de Grand Prix van Barcelona een upgrade van de power unit, die volgens Nico Hulkenberg vooral “rijdbaarheid” opleverde – omdat dit een zwak punt van de R26 was geweest.

De vooruitgang van Audi is sindsdien duidelijk zichtbaar, aangezien het in de laatste drie rondes punten heeft gescoord met Gabriel Bortoleto (acht) en Hulkenberg (twee), waarmee het Williams van de achtste plaats in het constructeurskampioenschap verdrong.

Toen Motorsport echter vroeg wanneer de volgende update van de aandrijflijn zou worden geïntroduceerd, antwoordde McNish: “Dat wordt volgend jaar.” De reden is eenvoudig: binnen de budgetcap blijven.

“Iedereen heeft te maken met deze afweging tussen wanneer je upgrades brengt – chassis en PU – en ook waar je je geld aan uitgeeft,” vervolgde McNish. “Want, weet je, je kunt niet alles in één keer uitgeven, want dan heb je later niets meer om mee te vechten. Het moet dus een beheersbare verwachting zijn, en niet alleen over één seizoen, maar ook over meerdere seizoenen.

Allan McNish, Racing Director of Audi F1 Team Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“En dus hebben wij vanuit ons oogpunt met de ADUO [Additional Upgrades and Opportunities for weaker powertrains] in Barcelona meteen iets gebracht, wat een kleine aanpassing was, en dat werkte goed, dat heeft ons op weg geholpen. En dan zou ik zeggen dat de grotere onderdelen voor 2027 zijn. We zullen tot dan dus niets groots aan de power unit zien.”

Toen Motorsport daarna vroeg hoe groot de stap zou zijn die hij van de power unit met 2027-specificatie verwacht, grinnikte McNish: “Dat is ‘27. Gun ons even wat rust. We zijn pas halverwege ‘26. Ik heb eerst mijn kop thee nodig.

“Je weet waar je naartoe gaat, maar het is ook relatief ten opzichte van de concurrentie. En daarom benchmarken we ons altijd ten opzichte van de concurrentie en hoe snel zij zich ontwikkelen, en hoe snel wij kunnen evolueren.

“Je kon zien dat we dit jaar tot nu toe zijn geëvolueerd in onze performance, wat zeker ook power-unit-gerelateerd is geweest, door ervoor te zorgen dat we proberen sommige systemen daarop te maximaliseren, maar ook zeker aan de chassis-kant met de upgrades waar we het daarover hadden. En dus denk ik dat we dat zeker hebben gedaan.

“Dat zullen we in de tweede helft van het jaar opnieuw doen, maar voor de power unit is dat het ‘27-onderwerp’. Het is vooral hardware, en dat is niet iets wat je snel verandert.”

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

In een nadere toelichting op de focus van de Barcelona-update op “rijdbaarheid” had Hulkenberg op Spa-Francorchamps uitgelegd: “Het gaat om wat je met het pedaal vraagt, maar hoe de PU reageert, hoe de koppelafgifte is. Zijn het pieken, is het consistent, is het soepel? Het zijn heel fijne details.

“We kunnen erover praten, maar je moet ervaring hebben om het te voelen. Het gebeurt in een oogwenk, minder dan een tiende van een seconde bij het uitkomen van een bocht. Maar met een auto op de limiet, over de limiet, doen al deze dingen er enorm toe.

“Als je daar dan ook nog rijdbaarheidsproblemen bovenop hebt, is het alsof je een curveball probeert te raken. Hetzelfde geldt aan de versnellingsbakkant met schakelen, de schakelkwaliteit. Zoals jullie allemaal weten en hebben gehoord, kunnen er grote verschillen zijn qua schakelkwaliteit, opschakelen en terugschakelen. En die hebben ook invloed op de balans van de auto en het gedrag van de auto. Dus alles hangt samen.”