'Audi verhoogt bod om zich in te kopen in F1-team McLaren'

De interesse van Audi in McLaren komt niet uit de lucht vallen. Eind vorig jaar kwamen er al berichten over een vermeende overname naar buiten, al verwees McLaren die resoluut naar het rijk der fabelen. De McLaren Group zou helemaal niet over te nemen zijn, al voegde CEO Zak Brown wel toe dat er met meerdere partijen werd gesproken over een (financiële) samenwerking. Audi is logischerwijs één van die partijen.

Het merk uit Ingolstadt zou in eerste instantie 450 miljoen euro hebben geboden om zich in te kopen in McLaren, en meer specifiek in de Formule 1-tak. Dat bod is volgens het Duitse vakblad Automobilwoche inmiddels verhoogd tot 650 miljoen euro. Het gaat nog altijd niet om een overname, maar wel om het inkopen in McLaren - idealiter in twee verschillende fases. In eerste instantie wil Audi betrokkenheid bij het F1-team, waarna investeringen in het sportwagenmerk zelf stap twee kunnen vormen. Het bod van 650 miljoen zou in het meest gunstige scenario al deze week tot een intentieverklaring tussen beide partijen leiden, waarna de VW-top zich erover moet buigen.

Maakt VW nu wel serieus werk van F1?

Het zijn berichten die passen bij de interesse van de Volkswagen Group in de Formule 1. Zo wil het Duitse concern graag met twee merken in de koningsklasse van de autosport stappen als motorleverancier. Audi moet gekoppeld worden aan McLaren, Porsche aan Red Bull. Naar verluidt zitten de twee laatstgenoemde partijen al aardig op één golflengte en ligt het papierwerk klaar om getekend te worden, al moet de VW-top eerst nog groen licht geven. Als dat gebeurt, dan slaan Porsche en Red Bull Powertrains de handen ineen richting het nieuwe motorreglement. Doordat in 2026 het aandeel elektrisch vermogen omhoog gaat, de complexe MGU-H verdwijnt en er concessies komen voor nieuwkomers, ziet VW dit als een geschikt moment om in te stappen.

Volgens Helmut Marko is Red Bull Powertrains, waarvoor Andy Cowell en nog eens vijftig andere Mercedes-medewerkers zijn aangetrokken, inmiddels al bezig met het motorreglement van 2026. De faciliteiten in Milton Keynes moeten halverwege dit jaar volledig operationeel zijn.