Vorige maand maakte Audi bekend dat voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto is aangesteld als het nieuwe hoofd van het Formule 1-project. In die functie heeft de Italiaan meteen een poging gedaan om het technische team te versterken. Hij heeft goede vriend Enrico Gualtieri, momenteel technisch directeur van de motorafdeling van Ferrari, benaderd om de overstap te maken naar de Duitse fabrikant. Hoewel Binotto en Audi een aanbod neerlegden waarmee Gualtieri ongeveer drie keer zoveel kon verdienen als met zijn huidige deal, sloeg het hoofd van Ferrari's motorafdeling de aanbieding af. Dat melden onze Italiaanse collega's van Motorsport.com.

Gualtieri geeft dus de voorkeur aan een langer verblijf bij Ferrari, waar hij zich de afgelopen jaren omhoog heeft gewerkt. Hij trad na zijn afstuderen in 2000 in dienst bij de Italiaanse fabrikant als simulatiespecialist, om vervolgens op de motorafdeling aan de slag te gaan. In 2010 werd hij aldaar hoofd betrouwbaarheid, om via rollen als hoofd engine design and development en hoofd PU project management in 2019 de rol van hoofd power unit te bekleden. In 2023 volgde zijn benoeming als technisch directeur voor het hele motorische gebied. In die functie heeft Gualtieri inmiddels 300 mensen onder zich werken, die momenteel druk bezig zijn met de ontwikkeling van de krachtbron voor 2026. De 49-jarige ingenieur uit Modena wil zich de komende jaren dus blijven richten op mogelijke successen met Ferrari onder het nieuwe motorreglement.

Voor Ferrari is het aanblijven van Gualtieri goed nieuws, want in een eerder stadium is de fabrikant al een belangrijke pion verloren op de technische afdeling. De renstal van teambaas Frédéric Vasseur slaagde er namelijk niet in om Enrico Cardile te behouden. De voormalig technisch directeur chassis van Ferrari kon de lokroep van Aston Martin niet weerstaan. Daar staat wel tegenover dat Loïc Serra de formatie in oktober komt versterken als het nieuwe hoofd chassis performance engineering. Serra wordt ook genoemd als een van de kandidaten om de nieuwe technisch directeur chassis te worden bij Ferrari, een rol die sinds het vertrek van Cardile ingevuld wordt door teambaas Vasseur.