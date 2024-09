Audi maakt zich zorgen om huidige vorm Sauber: "Onacceptabel"

Audi heeft grootse ambities voor het F1-project en investeert al flink in faciliteiten en personeel, maar feit is dat het pas vanaf 2026 echt als fabrieksteam actief is in de koningsklasse. Tot die tijd moet er bij Sauber echter nog wel een en ander gebeuren, wil het Duitse merk een goede start kunnen maken. Dat lijkt een behoorlijke uitdaging, gezien de huidige prestaties van Sauber. Het team uit Hinwil zoekt nog altijd naar zijn eerste punt van 2024 en staat voorlopig dan ook stijf onderaan in het constructeurskampioenschap. Hoewel de renstal voor 2026 nog een transformatie ondergaat, weet Mattia Binotto dat de huidige prestaties niet genegeerd kunnen worden.

"We kunnen ons dit niet veroorloven", stelt Binotto, die onlangs als chief technical officer en chief operating officer aangesteld is bij Sauber. "Dit team moet in de toekomst een winnend team worden. De enige manier om daarin te slagen is door vooruitgang te boeken. We moeten onze spieren trainen voor de toekomst. Dus ja, we moeten absoluut zien te verbeteren. Dat is belangrijk voor onszelf en voor het team. En het is belangrijk voor het merk en onze partners. We kunnen de huidige situatie niet accepteren."

Binotto weet dat er nog een hoop te doen is, wil Audi straks voor de zeges kunnen gaan. En dat betekent ook dat er nu geïnvesteerd moet worden. "We kunnen ons niet verschuilen achter het feit dat we in Zandvoort laatste en een-na-laatste waren, net als in de kwalificatie hier in Monza: dezelfde posities op een aardige afstand van de auto's voor ons", zegt hij voorafgaand aan de Italiaanse Grand Prix, waarin Valtteri Bottas en Zhou Guanyu slechts als zestiende en achttiende eindigden. "We moeten dus moeite doen om stappen te zetten. We moeten alle prioriteiten en inspanningen op de korte, middellange en lange termijn tegen elkaar afwegen. Maar onze huidige positie is voor ons niet comfortabel. Het is erg pijnlijk. Zoals ik al zei: we moeten onze spieren trainen en we moeten beter worden, want een solide basis komt niet in één dag. Dit is een team dat elke dag stap voor stap vooruitgang moet boeken. En daar moeten we zo snel mogelijk mee beginnen, zou ik zeggen."

Realistische doelen

Binotto staat sinds 1 augustus onder contract bij Sauber en heeft de afgelopen weken bestudeerd wat er allemaal beter kan binnen het team. De eerste indruk van de oud-Ferrari-teambaas is dat er nog een hoop te doen is als er van Sauber een winnend team gemaakt moet worden. "In een paar weken kun je niet alles zien", voegt hij toe. "Je hebt zeker wel een eerste indruk van wat je hebt aangetroffen en gezien, zowel in Hinwil voor het chassis als in Neuburg voor de aandrijflijn. We hebben geweldige mensen en er zijn duidelijke intenties en doelen om een winnend team te worden. Maar er is zeker een hoop te doen, dat was ook mijn eerste feedback."

"We nemen het op tegen teams die al vele jaren in F1 zitten", vervolgt Binotto. "Dat zijn grote organisaties. Dat is bij ons niet het geval. We moeten het aantal mensen opvoeren en de organisatie, de tools, processen, methodologieën en faciliteiten naar een hoger niveau brengen", somt de Italiaan op. "En we moeten wat we in Hinwil doen en wat we in Neuburg aan de aandrijflijn doen, samenbrengen. Het draait ook om cultuur en mentaliteit, want als we een winnend team willen worden, dan moeten we onze mentaliteit veranderen ten opzichte van wat er nodig is."

Binotto sluit daarom ook niet uit dat het nog enkele jaren kan duren voordat Audi echt een succesvolle F1-operatie heeft. Audi-CEO Gernot Döllner geeft toe dat het Duitse merk beter moet zien te begrijpen wat de uitdagingen van F1 zijn en legt zich er daarom bij neer dat het meer tijd kan kosten dan verwacht totdat er een zege komt. "We zien ons F1-project echt als iets voor de lange termijn", zegt Döllner. "Nadat ik bij Audi kwam werken, in september vorig jaar, hebben we ons project geëvalueerd en dat heeft geresulteerd in de set-up die we hebben gevonden - en misschien hebben we ook ons tijdpad bijgesteld naar iets wat realistischer is. We kunnen niet in details treden omdat we nog steeds in gesprek zijn over verschillende aspecten van hoe we het gaan aanpakken, maar ik denk dat we behoorlijk realistisch zijn als het op tijd aankomt."