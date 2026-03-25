Formule 1

Audi krijgt lof voor eigen F1-motor: "Die is echt heel goed"

Haas F1-teambaas Ayao Komatsu wijst suggesties van de hand dat Haas een voordeel zou hebben in de middenmootstrijd doordat het een Ferrari-klantenteam is. Volgens hem is Audi namelijk "heel goed".

Laurens Stade Oleg Karpov
Gepubliceerd:
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Pierre Gasly, Alpine

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Het Amerikaanse team is sterk aan het nieuwe reglement begonnen en staat na twee races vierde in het kampioenschap, met Oliver Bearman die respectievelijk als zevende en vijfde finishte in Melbourne en Shanghai.

Haas zou dit jaar dus vooraan in de middenmoot moeten meedoen. Teambaas Ayao Komatsu ziet Racing Bulls (zesde), Alpine (zevende) en Audi (achtste) als de belangrijkste concurrenten, waarbij vooral Audi zijn aandacht trok tijdens zijn mediasessie in China.

Audi maakt in 2026 zijn debuut als volwaardig fabrieksteam na de overname van Sauber en is direct competitief gebleken, met Gabriel Bortoleto die punten scoorde en Q3 haalde tijdens de seizoensopener in Australië.

Daarom was Komatsu verrast toen werd gesuggereerd dat zijn team een duidelijk motorvoordeel zou hebben ten opzichte van Audi en andere teams. Hij zei: "Ik weet niet hoe je kunt zeggen dat wij… dat onze motor duidelijk beter is dan die van Audi. Ik weet niet waar je naar kijkt om dat te concluderen. Heb je naar de GPS-data gekeken? Nee, dat kun je echt niet zeggen."

"Wanneer ik het over de krachtbron heb, kijk ik puur naar resultaten en snelheidsdata. Of dat nu komt door de verbrandingsmotor of door energieafgifte, maar als je kijkt naar wat zij op de rechte stukken kunnen, is Audi heel, heel goed. Echt heel goed."

Haas F1-teambaas Ayao Komatsu stelt dat de Audi-motor "echt heel goed" is.

Haas F1-teambaas Ayao Komatsu stelt dat de Audi-motor "echt heel goed" is.

Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Dus ja, ik ben verrast dat je zegt: 'jullie zijn duidelijk beter dan Audi'. Overigens, dit is geen aanval – ik heb het hier absoluut niet op Ferrari gemunt of iets dergelijks."

"Ik denk dat het interessant was, omdat we het opnemen tegen vier verschillende motorfabrikanten. Racing Bulls met Ford, Audi met Audi, en Gasly bij Alpine met Mercedes. Wanneer we tegen die teams racen, zien we duidelijk verschillen in energie-inzet en sterkere strategieën."

"Dus dat moesten we heel, heel snel leren en ik kan daar zeker geen conclusie uit trekken dat wij bijvoorbeeld op topsnelheid een voordeel hebben. Het was juist erg lastig. Zoals je zag, was inhalen heel moeilijk."

Verder verfijnen

De opmerkingen van Komatsu werden vervolgens voorgelegd aan Nico Hülkenberg, de teamgenoot van Bortoleto, die een wisselvallige start van het seizoen kent nadat hij in Melbourne niet eens kon starten door een technisch probleem.

Daardoor miste hij een goede kans op punten, want hij kwalificeerde zich als elfde. Die positie was ook zijn start- en eindpositie in Shanghai, dus het tempo is er zeker, maar er is nog ruimte voor verbetering.

Lees meer:

"Ik denk dat we er oké voor staan", zegt Hülkenberg. "Zonder de krachtbron zouden we niet staan waar we nu staan, maar vooral in racesituaties hebben we nog veel werk te doen en moeten we dingen verfijnen."

"We zijn bovendien maar met twee auto's. We hebben geen klantenteam, dus minder data dan de meeste andere fabrikanten die meerdere teams hebben. Dus nee, het is nog steeds werk in uitvoering en er is nog veel ruimte voor verbetering."

