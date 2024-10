Audi heeft nieuwe coureur op radar staan voor F1-project

Sauber heeft Nico Hülkenberg al bevestigd voor de seizoenen 2025 en 2026, waardoor hij ook meteen het eerste jaar van het Audi F1-project zal meemaken. De Duitser weet echter nog niet wie zijn teamgenoot wordt voor die seizoenen en Sauber overweegt meerdere coureurs. Valtteri Bottas zou een voorname kandidaat zijn, al zou het team hem liever voor één seizoen willen verlengen en 2026 dus nog open houden, waar de Fin minder happig op is. Sauber kijkt daarom ook al naar McLaren-protegé Gabriel Bortoleto, maar er is nog een mogelijke kaper op de kust.

In gesprek met het Italiaanse Corriere della Sera bevestigt Mattia Binotto, dit jaar aangesteld als het nieuwe hoofd van het Audi F1-project, namelijk dat het team ook Mick Schumacher op de radar heeft staan. Het team wil die beslissing echter niet overhaasten. "We hebben de luxe dat we geen haast hebben, aangezien de andere teams hun line-ups al vastgelegd hebben", zegt Binotto. "Er zijn twee essentiële opties: aan de ene kant ervaring om ons te helpen groeien. Aan de andere kant heb je jonge talenten die ons kunnen vergezellen op weg naar de top."

Specifiek gevraagd naar Schumacher, die Binotto nog kent van zijn tijd als Ferrari-teambaas, antwoordt de Italiaan: "We zijn hem zeker aan het evalueren. Ik heb hem ontmoet en met hem gesproken. Ik ken hem al lange tijd, aangezien hij deel uitmaakte van de Ferrari Driver Academy. Ik ken zijn krachten en voordelen. Hij is een van de namen die we in gedachten hebben."

Investeren in jeugd

Volgens Binotto is het voor Audi vooral van belang om aan de lange termijn te denken. "We staan aan het begin van een klim", vergelijkt hij de situatie. "Voor ons staat Mount Everest en we kunnen alleen de basis zien. We besluiten welke kant te beklimmen, maar het is belangrijk om een pad vast te leggen. Als we ons vergelijken met onze concurrenten: we hebben ongeveer 400 mensen minder. We moeten die toevoegen om in staat te zijn om op hetzelfde niveau te presteren. Die kun je niet binnen twee dagen vinden en dat hoeft ook niet per se binnen F1 te zijn. Het is onze keuze om in de jeugd te investeren."

Binotto weet dat hij bij Audi voor de lastige taak staat om er een winnend team te maken, wat gezien de huidige prestaties al helemaal een kwestie van de lange adem lijkt te worden. "Andere teams hadden ook jaren nodig om de top te bereiken. [Jean] Todt kwam in 1993 in Maranello en zij wonnen in 1999 hun eerste constructeurstitel. Datzelfde geldt ook voor Mercedes. Het zal iets van vijf tot zeven jaar duren. We verwachten in 2030 mee te kunnen strijden", aldus Binotto.