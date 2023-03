Audi: “Geen concrete gesprekken geweest met Schumacher”

Mick Schumacher is in het geruchtencircuit één van de coureurs die aan het Formule 1-project van Audi wordt gelinkt, omdat toenmalig CEO Herbert Diess in mei vorig jaar aangaf graag een Duitse rijder te willen. Markus Duesmann, de opvolger van Diess, nuanceert die woorden nu echter. Volgens hem is het ‘nog veel te vroeg’ voor eventueel contact met Schumacher.

“We praten momenteel met veel beleidsbepalers, coureurs en teambazen. Maar er zijn geen concrete gesprekken met Schumacher geweest over een contract”, zegt Duesmann tegen Der Spiegel over Schumacher, die eind vorig jaar zijn racezitje bij Haas verloor aan zijn landgenoot Nico Hülkenberg en tegenwoordig test- en reserverijder bij Mercedes is. “Natuurlijk zijn Duitse coureurs aantrekkelijk voor ons, maar het is voor ons geen vereiste.”

“Onze stap naar de Formule 1 is geen opwelling”, benadrukt Duesmann. “We willen laten zien waartoe we in staat zijn. In elk kampioenschap waaraan we hebben meegedaan, hebben we er alles aan gedaan om te winnen. Tot dusver zijn we daar altijd succesvol in geweest. De olympische gedachte van slechts meedoen past niet bij ons. We benaderen de Formule 1 als een project voor de lange termijn. Het is een investering voor de toekomst.”

Duesmann is wel realistisch en weet dat Audi niet meteen zal winnen, ondanks dat de voorbereidingen op 2026 onder leiding van Andreas Seidl al in volle gang zijn. “De teams die nu al meedoen hebben een voorsprong”, vervolgt de Audi-topman. “Sommige teams hebben door de decennia heen geweldig werk geleverd. Daarom hebben we twee of drie jaar nodig om vooraan mee te kunnen doen.”