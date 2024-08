Audi verduidelijkt rolverdeling tussen Red Bull-aanwinst Wheatley en Binotto

Audi heeft de komst van Jonathan Wheatley donderdagavond officieel bevestigd. Eerder vandaag liet Red Bull Racing al weten dat Wheatley aan het eind van dit kalenderjaar stopt als sportief directeur bij het team uit Milton Keynes, waar hij sinds 2006 werkzaam is. De Brit maakt het seizoen af en gaat daarna een periode van gardening leave tegemoet, al verduidelijkt Audi dat die periode niet het hele jaar in beslag neemt. De fabrikant meldt dat Wheatley zich 'uiterlijk in juli 2025' bij zijn nieuwe werkgever mag voegen.

Wheatley moet dan samen met Mattia Binotto leiding gaan geven aan het Formule 1-project van Audi, waarbij het merk met de vier ringen de rolverdeling verduidelijkt: "Als COO en CTO neemt Mattia Binotto de operationele leiding van Sauber Motorsport AG in Hinwil over. Verder wordt hij verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling van onze toekomstige race-auto's. Hij is de technische schakel tussen Hinwil en Audi Formula Racing GmbH in Neuburg an der Donau, waar de motoren worden ontwikkeld."

"Uiterlijk in juli 2025 zal Jonathan Wheatley het nieuwe managementteam van Audi compleet maken als teambaas en als woordvoerder van het team in de media. Hij zal zich richten op de prestaties van het toekomstige fabrieksteam, zowel de operationele kant van het team als ook de raceweekenden zelf. Hij vertegenwoordigt Audi op teambaasniveau bij alle zaken die met de Formule 1 te maken hebben. De keuze voor dit dubbele management [met Binotto en Wheatley] past bij de structuur van het nieuwe fabrieksteam, waarvoor Audi alle aandelen in de Sauber Group overneemt." Binotto gaat in de praktijk dus meer over de grote lijnen en over de technische afdeling - waar hij uit zijn Ferrari-tijd ook al ervaring mee heeft - terwijl Wheatley als teambaas de leiding krijgt over de dagelijkse zaken en raceweekenden.

Wheatley spreekt van een unieke kans

Voor Wheatley is het een nieuwe stap in zijn lange F1-carrière, eentje die hij al enige tijd ambieerde. "Ik ben enorm trots dat ik de voorbije achttien jaren onderdeel heb mogen uitmaken van Red Bull Racing en zal het team met veel dierbare herinneringen verlaten. Maar de kans om een actieve rol te spelen in Audi's F1-deelname en om een fabrieksteam te mogen leiden als teambaas is een uniek vooruitzicht", zo laat Wheatley weten. "Ik kijk enorm uit naar deze uitdaging en ben blij dat ik met Mattia mag samenwerken, die ik al jaren ken en die ik de juiste persoon acht om mee samen te werken voor dit aansprekende project."

Audi zegt ervan overtuigd te zijn met Binotto en Wheatley de geschikte leiders binnen te hebben. "Met het aanstellen van Mattia en Jonathan hebben we een beslissende stap gezet richting onze Formule 1-deelname. Ik ben er zeker van dat we met deze twee aanwinsten extreem veel competentie in huis hebben gehaald voor Audi", zo laat Audi CEO Gernot Döllner weten. "Hun ervaring en kwaliteiten zullen ons helpen om snel voet aan de grond te krijgen in de competitieve wereld die de Formule 1 is."