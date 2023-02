Audi: Willen in F1 laten zien waar 'Made in Germany' voor staat

De huidige generatie Formule 1-motoren, een hybride 1,6 liter V6-turbomotor, wordt al sinds 2014 gebruikt. Sindsdien zijn de krachtbronnen wel doorontwikkeld, maar de eerstvolgende grote verandering staat gepland voor 2026. Dan houdt de koningsklasse vast aan de 1,6 liter V6-turbomotor, maar krijgt de elektrische component een belangrijkere rol. Bovendien wordt dat deel van de motor versimpeld, want de technologisch complexe MGU-H komt te vervallen. Die veranderingen in de motorreglementen zorgen er meteen voor dat er vanaf 2026 twee extra motorleveranciers zijn ten opzichte van de huidige situatie. Ferrari, Mercedes, Renault/Alpine en Honda krijgen dan gezelschap van Red Bull Ford en Audi.

Audi is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen op de entree in de Formule 1, waarvoor het gaat samenwerken met Sauber. De faciliteit in Neuberg an der Donau wordt uitgebreid en inmiddels zijn er alweer 240 mensen gerekruteerd om een goede krachtbron te ontwikkelen. Daar waar sceptici vermoeden dat Audi te weinig tijd heeft om een competitieve motor te ontwikkelen, ziet Adam Baker juist voldoende aanknopingspunten om wel goed beslagen ten ijs te komen. "Audi heeft haar deelname veel eerder aangekondigd dan andere fabrikanten in recente decennia", zegt de baas van de F1-afdeling van Audi in gesprek met Sport Bild. "We zijn op tijd. We kennen en respecteren de grootte van de uitdaging echter ook. We gaan goed werk leveren voor 2026, daar heb ik geen twijfels over."

Sneller competitief door nieuw technisch reglement?

In een eerder stadium sprak Baker al de verwachting uit dat Audi niet direct na de entree al om de prijzen kan strijden. Die successen zijn uiteindelijk wel het doel, maar tegelijkertijd bieden de veranderingen in het technische reglement in 2026 ook aanknopingspunten. "Dat is voor iedereen een uitdaging, dat geldt niet alleen voor ons. Wel geeft het ons als nieuwkomer een kans om sneller competitief te zijn", legt Baker uit. "Bovendien zijn de ontwikkelingskosten voor zowel het chassis als de krachtbron gelimiteerd. De financiële planning is dus ook betrouwbaar. Zonder deze limiet was deelname ook niet zo aantrekkelijk geweest."

Baker beseft wel dat Audi ten opzichte van de huidige F1-motorfabrikanten een achterstand heeft qua kennis over het ontwikkelen van een krachtbron. De ervaring van het merk met de vier ringen in andere takken van autosport compenseert dat deels, maar tegelijkertijd is dit ook de reden dat de focus niet direct op winnen ligt. "In het eerste seizoen draait het om een zo hoog mogelijk niveau qua betrouwbaarheid", aldus Baker. "Daarna willen we ons verbeteren. In het derde jaar willen we vooraan meedoen en daarvoor hebben we een topmotor nodig. We willen laten zien waar Made in Germany voor staat: een betrouwbare power unit die op het hoogste niveau presteert. We zijn heel trots dat er eindelijk weer vanuit een Duitse uitvalsbasis deelgenomen gaat worden aan de Formule 1."

Video: Audi betreedt de Formule 1 in 2026