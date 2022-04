Niets lijkt een Formule 1-entree van Audi en Porsche nog in de weg te staan. De twee merken hebben alle seinen op groen gezet. Het is enkel wachten op de formele bevestiging van de nieuwe reglementen voor het seizoen 2026. Zodra die bekend zijn, is het een kwestie van tijd voordat de VW Group de entree in de Formule 1 bekendmaakt.

Alles wijst erop dat Porsche een samenwerking aangaat met Red Bull en gebruik gaat maken van de motorenafdeling van het team uit Milton Keynes. Hoe de toekomst van Audi er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk. Naar verluidt was het merk in verregaande onderhandeling over een overname van McLaren. Bronnen melden echter dat de gesprekken op een laag pitje gezet zijn. Het kost te veel moeite om de neuzen van alle betrokkenen dezelfde kant op te krijgen.

Audi-Aston Martin

Nu de kans op een samenwerking met McLaren afneemt, worden andere opties bekeken. Williams staat open voor een deal met een fabrikant. Daarnaast melden bronnen dat er reeds gesprekken gevoerd zijn met Aston Martin. De opmars van het iconische merk in de Formule 1 is aardig stilgevallen. Intern bekijkt men wat er nodig is om de door eigenaar Lawrence Stroll gewenste sprong naar de top alsnog te maken. Een deal met Audi, ofwel een samenwerking ofwel een volledige overname, kan het team de gehoopte boost geven. Voor Stroll is het tevens een mogelijkheid om de sport te verlaten, mocht blijken dat hij de komende jaren het lek niet boven krijgt.

Eerder dit jaar liet Aston Martin nog doorschemeren te overwegen om voor het nieuwe reglement van 2026 een eigen power unit te willen ontwikkelen. Gezien de huidige technische mogelijkheden van het merk lijkt dat een brug te ver. Een samenwerking met een grote fabrikant als Audi is dan veel logischer. Motorsport.com vroeg Aston Martin naar de geruchten over een mogelijke partnership met Audi: “We zijn blij met onze huidige motorenpartner Mercedes-Benz, waarmee we nog een meerjarig contract hebben. De Mercedes-Benz F1-motor is een goede. We hebben op dit moment geen alternatief plan, maar zeg nooit nooit in F1. We zijn onze opties actief aan het overwegen met onze nieuwe strategisch partner Aramco”, aldus een woordvoerder van het team.

Een complicerende factor van een eventuele deal is Mercedes-Benz. Een van de voornaamste rivalen van Audi op de Duitse markt heeft namelijk een aandeel van 20 procent in de straatautotak van Aston Martin.