Formule 1

Audi brengt CEO-rol terug bij F1-motorendivisie

Audi kondigt zijn nieuwste herstructurering aan terwijl het de leiding van zijn Formule 1-motorproject versterkt

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 28 okt 2026, 09:06

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Audi heeft bekendgemaakt dat Thomas Fuhr CEO wordt van Audi Formula Racing GmbH, de in Neuburg gevestigde divisie die de F1-powerunits ontwikkelt.

Fuhr komt aan het hoofd te staan van de fabriek in Neuburg als aanvulling op het huidige team, waardoor chief technical director Stefan Dreyer volgens Audi zich "volledig kan richten op het leiden van de technische ontwikkeling van Audi's Formule 1-powerunit".

COO Christian Foyer blijft intussen toezien op de dagelijkse activiteiten in Neuburg.

Fuhr is een veteraan in de industrie met meer dan 30 jaar relevante ervaring. Hij was van 2009 tot 2012 managing director van Mercedes-AMG High Performance Powertrains. Ook bekleedde hij hoge functies bij onder meer GROHE en LIXIL, en hij maakt de overstap nadat hij als Chief Technology Officer van Georg Fischer Building Flow Solutions leiding gaf aan internationale engineering- en productieorganisaties.

Die combinatie van technische kennis en organisatorische ervaring maakte hem tot een belangrijk doelwit voor Audi, dat verdere stappen wil zetten met zijn eigen F1-powerunit, die dit seizoen debuteerde.

"We hebben in Neuburg een sterke basis gelegd door Audi's eerste Formule 1-powerunit vanaf de grond op te bouwen", werd Audi F1-CEO en teambaas Mattia Binotto geciteerd. "Omdat Thomas zowel de technische uitdaging begrijpt als wat er nodig is om goed presterende teams op te bouwen en te leiden, ben ik ervan overtuigd dat hij een sleutelrol zal spelen door het team en de organisatie verder te ontwikkelen om ons de beste F1-fabrikant te maken. Ik kijk er erg naar uit hem in het team te verwelkomen."

Fuhr voegde toe: "Ik ben trots dat ik me aansluit bij Audi's Formule 1-project. De kans om de toekomst van Audi in de sport mede vorm te geven, maakt deze mogelijkheid zo spannend. Het team in Neuburg heeft een volledig nieuwe powerunit ontwikkeld en die naar het circuit gebracht.

Thomas Fuhr

Photo by: Audi AG

"Ik wil op dat werk voortbouwen door expertise uit de hele organisatie samen te brengen en de voorwaarden te scheppen zodat we op het hoogste niveau kunnen concurreren."

Audi schrapte de CEO-rol bij zijn motorendivisie voor het laatst begin 2025, toen voormalig CEO Adam Baker de organisatie verliet.

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





FIA werkt samen met AWS aan toekomstige F1-reglementen



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



FIA werkt samen met AWS aan toekomstige F1-reglementen





Audi brengt CEO-rol terug bij F1-motorendivisie



Formule 1



F1 Formule 1 4 min



Audi brengt CEO-rol terug bij F1-motorendivisie





AJ Foyt Racing legt Josh Pierson meerjarig vast vanaf IndyCar-seizoen 2027



IndyCar



Indy IndyCar 14 u



AJ Foyt Racing legt Josh Pierson meerjarig vast vanaf IndyCar-seizoen 2027





Valtteri Bottas ontkent dat hij zijn Cadillac-zitje voor F1 2027 kan verliezen



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



14 u



Valtteri Bottas ontkent dat hij zijn Cadillac-zitje voor F1 2027 kan verliezen

Vorig artikel Valtteri Bottas ontkent dat hij zijn Cadillac-zitje voor F1 2027 kan verliezen

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Filip Cleeren





Toto Wolff wuift Russell-theorie van Helmut Marko weg: "Hij heeft nog steeds wat nodig is"



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



20 u



Toto Wolff wuift Russell-theorie van Helmut Marko weg: "Hij heeft nog steeds wat nodig is"





Winnaars en verliezers van de Grand Prix van de Verenigde Staten



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



Winnaars en verliezers van de Grand Prix van de Verenigde Staten





Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Hongarije



2 m



Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft

Meer van

Audi





Gabriel Bortoleto over F1-successen van Kimi Antonelli en Isack Hadjar: 'Laten we zien waar we over 20 jaar staan'



Formule 1



Formule 1



GP van Singapore



9 d



Gabriel Bortoleto over F1-successen van Kimi Antonelli en Isack Hadjar: 'Laten we zien waar we over 20 jaar staan'





Audi-coureurs wijzen grootste beperking in F1 2026 aan: "Maar ze bouwen meestal de beste motor"



Formule 1



Formule 1



GP van Singapore



19 d



Audi-coureurs wijzen grootste beperking in F1 2026 aan: "Maar ze bouwen meestal de beste motor"





Verstappen en Sainz doen beroep op FIA, maar F1-fabrikanten moeten in spiegel kijken



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Canada



4 m



Verstappen en Sainz doen beroep op FIA, maar F1-fabrikanten moeten in spiegel kijken

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 d



Door Jake Boxall-Legge



Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette





Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 d



Door Stuart Codling



Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



4 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026





Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



4 d



Door Ronald Vording



Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer