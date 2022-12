Er zijn enorm veel ontwikkelingen bij Aston Martin geweest sinds de overname van Force India. Lawrance Stroll, vader van Lance Stroll en eigenaar van het team, heeft veel middelen ingezet om het team naar de top te brengen. Naast de ontwikkeling van een gloednieuwe thuisbasis in Silverstone, heeft de Canadees veel talent en werkkracht van andere teams aangetrokken. Een paar belangrijke namen zijn aerodynamicaspecialist Dan Fallows van het team van Red Bull, technisch directeur Eric Blandin van Mercedes en hoofdontwerper Luca Furbatto van Alfa Romeo.

Fallows vertelt aan Motorsport.com dat Aston Martin profiteert van de ervaring die de nieuwe teamleden hebben opgedaan bij hun vorige werkgevers. “Hierdoor kunnen we kijken naar wat andere teams doen. De nieuwe mensen hebben echter ook hun eigen ideeën over hoe je een snelle auto maakt”, vertelt de Brit. “Het belangrijke voor ons is dat we niet zomaar andere teams gaan kopiëren. We moeten onze eigen werkwijze ontwikkelen als we teams als Red Bull, Mercedes en Ferrari willen verslaan. Dat kost tijd, maar we hebben een ambitieus team. Het nieuwe complex laat zien dat we vooruitgang boeken, waardoor we het proces wellicht kunnen versnellen.” Teambaas Mike Krack staat achter de woorden van Fallows en denkt dat de nieuwe namen veel kunnen betekenen voor het team. “Je ziet duidelijk wat hun impact is op het team, gemixt met de mensen die hier al waren”, vertelt de Luxemburger.

Ervaring bij Red Bull

Fallows heeft zelf van dichtbij gezien hoe Red Bull te werk gaat en weet waarom het team zo goed presteert. “Zij hebben gedurende een aantal jaar een aantal plooien in de organisatie glad kunnen strijken. Of dat nou het raceteam is, de productiefaciliteiten of het ontwerpteam: ze hebben ervoor gezorgd dat er geen grote zwaktes meer in de organisatie schuilen. Ik ben trots dat ik daar onderdeel van ben geweest. Ik denk dat ik de ervaring heb om te weten hoe je races en kampioenschappen moet winnen”, aldus Fallows.