Aston Martin ziet McLaren in spiegels: "Moeten het tij keren"

Dat het bij Aston Martin beter moet, is de afgelopen races duidelijk geworden. Na de raketstart met zes podiumplaatsen voor Fernando Alonso is het team van Lawrence Stroll weer wat weggezakt. Op de baan draait het nu vooral om de laatste punten en in de strijd om de tweede plaats bij de constructeurs is het team dusdanig weggezakt, dat het nog zelfs een strijd met McLaren om de vierde plaats kan worden. Alonso stond in Zandvoort nog wel op het podium, maar in de afgelopen drie races was de achtste plaats zijn beste resultaat. Teamgenoot Lance Stroll behaalde helemaal geen punten sinds de zomerstop.

Aston Martin-teambaas Mike Krack weet dat het de komende zes races echt beter moet voor zijn team, wil het niet ook nog eens terugvallen tot de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. Het verschil met McLaren bedraagt immers slechts 49 punten en met de vorm waarin dat team zich verkeert, kan dat gat zomaar overbrugd worden. Gevraagd of het van cruciaal belang is om stappen vooruit te zetten, antwoordt Krack: "Ja, 100 procent. Dat is zeer belangrijk. Het is een beetje het tegenovergestelde van vorig jaar. Het is veel lastiger voor je moraal als je een goede start hebt en anderen jou inhalen, dan vice versa. Het is voor ons dus erg belangrijk om het tij te keren. Waar dat uiteindelijk toe leidt, moeten we nog bezien. Maar we moeten deze trend omkeren."

Krack vermoedt dat de oorzaak van deze terugval van Aston Martin het het gebrek aan ontwikkeling is. Waar andere teams constant met flinke updatepakketten komen, bleef het bij Aston Martin vaak rustiger. Daardoor is de AMR23 bijvoorbeeld ook minder sterk in de langzame bochten dan aan het begin van het seizoen, toen deze bolide daar juist in schitterde. Teams als Ferrari, Mercedes en McLaren hebben de afgelopen tijd juist grote vooruitgang geboekt en daardoor is Aston Martin al niet langer meer de naaste belager van Red Bull. "We moeten kijken naar de stand, maar anderen hadden toen meer problemen dan wij. Dat is dus iets waar we de komende races aan moeten werken. Je hebt een auto nodig die overal werkt. Dat is op dit moment niet het geval", geeft de Luxemburger toe.