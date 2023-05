Aston Martin-baas Krack ambitieus: “Winnen moet het doel zijn”

Vanwege een crash van Charles Leclerc werd Q3 voortijdig beëindigd, waardoor de coureurs geen laatste run meer konden doen. Fernando Alonso was één van de rijders voor wie dit gunstig uitpakte, aangezien hij op dat moment achter polesitter Sergio Perez P2 in handen had. “Maar ik denk niet dat de zege ons doel moet zijn”, reageerde Alonso na afloop. “Het podium halen wordt denk ik al lastig, maar we gaan onze eigen race rijden.” Alonso sprak ook de verwachting uit Max Verstappen, die op P9 bleef steken, in ronde 25 in zijn spiegels te zien.

Aston Martin-teambaas Mike Krack is optimistischer. “De mogelijkheid is er”, antwoordt de Luxemburger als Motorsport.com hem vraagt naar de winstkansen van Alonso. “Als je vanaf de eerste rij start, dan moet het winnen van de race je doel zijn. We hebben echter sterke tegenstanders die het in de kwalificatie, met uitzondering van Sergio, niet voor elkaar hebben gekregen. Maar we gaan het proberen en ons best doen.”

Door de snelle verbetering qua grip op het Miami International Autodrome en de meerdere rode vlaggen in de trainingen, gaan de teams de race enigszins blind in. “Niemand heeft lange runs afgewerkt in de trainingen”, aldus Krack. “Je moet de beslissingen dus in de race nemen, wat het interessant maakt. We kunnen in elk geval niet ontkennen dat we in alle voorgaande wedstrijden een sterke auto hadden in de race. Dat is dus een kracht waarop we kunnen vertrouwen, al moet je het nog wel doen. Het wordt een lange race en misschien dat anderen hun wagen hebben verbeterd. Het is dus geen gegeven dat we een sterke race gaan rijden.”

Lance Stroll had een minder succesvolle kwalificatie. De Canadees kon al na Q1 uitstappen en start de race als achttiende. Hij kreeg, net als Alonso, voor zijn laatste run in Q1 gebruikte softs mee in plaats van nieuwe. Daarmee kreeg Stroll het, in tegenstelling tot Alonso, niet voor elkaar om plaatsing voor het volgende segment af te dwingen. “We waren misschien iets te gretig, om in Q3 een extra set te hebben. Het was niet nodig om dat risico te nemen”, legt Krack de schuld bij het team. “Als team heb je wat statistieken en voorspellingen van welke tijd nodig zou zijn om door te dringen. Maar dat is bij ons nog niet goed genoeg. We moeten ervan leren en het de volgende keer beter doen.”

