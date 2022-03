Aston Martin wist niets van radicale Mercedes F1-bolide

Aston Martin koopt de power unit, versnellingsbak en achterwielophanging in bij Mercedes. Het topteam heeft in de gesprekken echter niets laten doorschemeren van de zeer innovatieve ontwikkelingen die achter de schermen plaatsvonden. De opmerkelijk smalle sidepods van Mercedes waren het voornaamste onderwerp van gesprek tijdens de pre-season test in Bahrein.

“We hadden geen flauw idee dat dat eraan zat te komen”, erkent Aston Martin performance director Tom McCullough wanneer Motorsport.com hem ernaar vraagt. “We delen dergelijke informatie niet. Achterwielophanging, versnellingsbak, hydraulica voor de motor: dat soort dingen delen we. Het hele radiatorpakket en de koeling heeft niets met ons van doen. Ik zag de dag voor de eerste testdag dat er op social media over gesproken werd. Daar hoorde ik het voor het eerst.”

De AMR22 is daarentegen uitgerust met meer conventionele sidepods. Dat wil niet zeggen dat de formatie daar het hele jaar mee gaat rijden, zo benadrukt McCullough: “We hebben tijdens de ontwikkelingsfase veel getest met veel verschillende onderdelen, concepten en sidepods. Er liggen nog wat updates die we gaan evalueren, met allerlei verschillende oplossingen. Uiteraard kijk je naar wat de anderen geïntroduceerd hebben. Je ziet negen verschillende interpretaties van de regels. Het zal op den duur convergeren. Al is de Mercedes overduidelijk heel anders. De aero-jongens bekijken wat de juiste weg is om vooruitgang te boeken.”