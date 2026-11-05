Formule 1 GP van Brazilië

Aston Martin wist al voor GP Mexico dat het de finish niet zou halen, Honda komt met nieuwe tegenmaatregelen

Mike Krack geeft toe dat het zondagochtend al duidelijk was dat het voor Honda extreem moeilijk zou worden om de race op grote hoogte uit te rijden. De Japanse fabrikant hoopt vooral van de ervaring te leren voor volgend jaar

Ronald Vording

Gepubliceerd: 5 nov 2026, 17:57

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Voorafgaand aan de Grand Prix van Mexico had Honda al erkend dat het raceweekend op het Autodromo Hermanos Rodriguez – met 2.286 meter boven zeeniveau het hoogstgelegen circuit op de Formule 1-kalender – een aanzienlijke uitdaging zou worden.

Op dat moment was de grootste zorg de extreme turbovertraging, die in Singapore al een probleem was geweest, al voegde Honda daaraan toe dat ook de betrouwbaarheid onder druk zou komen te staan.

Dat laatste bleek zowel op zaterdag als op zondag het geval. Tijdens de kwalificatie kreeg Fernando Alonso de opdracht zijn auto in Foro Sol te parkeren, ondanks een veelbelovend tempo, en in de race ging het voor Aston Martin niet veel beter. Zowel Alonso als Lance Stroll moest na vijf ronden uitvallen, met wat het team omschreef als "afwijkende drukniveaus in de PU-systemen".

Tijdens de mediadag voorafgaand aan de Grand Prix van São Paulo, het slotstuk van het Amerikaanse drieluik, legt Honda-hoofdingenieur Shintaro Orihara uit wat er misging.

"Ik kan het niet al te gedetailleerd uitleggen, maar ik kan wel een paar dingen aangeven. In de race hebben we de ronden naar de startopstelling, dat is een soort uniek punt. En ook in de kwalificatie hebben we een ronde om de banden voor te bereiden. In de trainingen hebben we dezelfde ronden, maar altijd in andere situaties.

"Dus in die bijzondere omstandigheden gedroeg onze motor zich een beetje abnormaal, niet zoals verwacht. Daardoor werd de ERS-koeling vanuit de motor extra belast en vervolgens kregen we een defect aan onze MGU-K, wat in de kwalificatie en tijdens de race in deze bijzondere omstandigheden gebeurde", legde Orihara uit.

"Dat komt door de omstandigheden op grote hoogte in Mexico. Hier in Brazilië is het niet hetzelfde als in Mexico, maar nog steeds op hoogte. Daarom nemen we voor dit evenement enkele tegenmaatregelen mee, niet alleen aan de hardwarekant, maar ook aan de softwarekant, om onze robuustheid onder die omstandigheden te verbeteren."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Mike Krack, hoofdingenieur aan de baan bij Aston Martin, onthult dat het team al voor de race wist dat geen van beide auto's in Mexico de finish zou kunnen halen.

"Ja, we wisten dat al iets eerder dan zondagochtend."

Voorafgaand aan de Grand Prix namen Aston Martin en Honda niettemin verschillende scenario's door om te bekijken hoe ze de auto's zo lang mogelijk rijdend konden houden.

"Ik denk dat je realistisch moet zijn bij de voorbereiding, je moet bespreken welke mogelijkheden je in de race hebt. Dat zijn er niet veel, maar er zijn er nog wel een paar, dus hebben we samen besproken wat de verschillende escalatieniveaus zouden kunnen zijn", zei Krack.

"De eerste is uiteraard vrije lucht, maar daarnaast heb je ook het versnellingsgebruik, je kunt het vermogen ook terugschroeven, er zijn veel opties die je moet bespreken. We hebben die dingen besproken, maar zover zijn we niet gekomen", zei Krack, verwijzend naar het feit dat beide auto's slechts vijf ronden aflegden.

"Je hebt een lijst met opties die je kunt inzetten, maar we beseften al snel dat ze onvoldoende waren en dan kun je niets meer doen."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Hoewel de tegenmaatregelen in Brazilië – waar de ijle lucht een minder extreme factor is – al voor enige verbetering zouden moeten zorgen, maakt Honda duidelijk dat het leerproces vooral op volgend jaar is gericht. Tegen die tijd hoopt de Japanse fabrikant niet alleen qua pure prestaties, maar ook qua betrouwbaarheid een aanzienlijke stap vooruit te zetten.

"Voor Honda was dat een zware race, dus ik begrijp hoe frustrerend dat evenement voor de coureurs was. Het leerpunt is dat het onze motor in bijzondere omstandigheden enigszins aan robuustheid ontbreekt", gaf Orihara toe.

"We kunnen dus altijd iets leren van dat soort problemen en we nemen die lessen mee terug naar de fabriek, om te bekijken hoe we kunnen voorkomen dat die dingen in de toekomst opnieuw gebeuren.

"Op dit moment richt onze fabriek zich op de power unit voor 2027, dus we kunnen deze ervaring gebruiken om de robuustheid van de motor van volgend jaar te verbeteren. Het was een zware race voor ons, maar we nemen die ervaringen mee in de motor van volgend jaar."

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- Het Motorsport.com-team

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