Aston Martin wil meer punten pakken door beter te kwalificeren

Aston Martin staat momenteel negende in de tussenstand van het constructeurskampioenschap met twintig punten. Daarmee doet het in Silverstone gevestigde team het alleen beter dan Williams. De hoogste klassering in de races voor de zomerstop was de zesde plek van Sebastian Vettel in Azerbeidzjan. Verder werden een achtste, negende en zes tiende plaatsen behaald.

Teambaas Mike Krack heeft gemengde gevoelens bij de eerste races, zo laat hij aan Motorsport.com weten. "Ik ben erg blij met de manier waarop het team draait", begint de Luxemburger positief. "Net als met hoe ik hier werd verwelkomd en de wijze waarop dingen zich ontwikkelen." Maar er zijn minder goede punten en die overheersen. "Ik ben zeer teleurgesteld over onze prestaties. Ik had graag sneller progressie geboekt. We gaan weliswaar vooruit, maar de anderen maken net zo snel stappen - soms zelfs sneller."

Beter kwalificeren

De sleutel tot succes op zondag ligt in de kwalificatie, denkt Krack. Vettel en Lance Stroll moesten te vaak ver achterin het veld beginnen en konden een inhaalrace gaan rijden. "Dit is een van de dingen waar we goed naar moeten kijken", merkt Krack op. "Hoe kunnen sneller progressie boeken. Of: kunnen we gelijk met een goede basis beginnen? In de races doen we het best goed, maar we moeten verder naar voen op de startgrid zien te komen. Het is al een paar keer gebeurd dat we in de race een zeer sterk tempo reden en een goede strategie hadden, maar ver achterin waren begonnen. Dat is een probleem. Het resultaat is dat je dan maar één of twee punten scoort. Dat is niet genoeg om het gat met de anderen in het constructeurskampioenschap te dichten."

De groene brigade tast in het duister. Er is nog geen verklaring gevonden voor de zwakke prestaties in de kwalificatie. "We proberen het echt te begrijpen", aldus Krack. "Als we weten waar het probleem zit, kunnen we er iets aan doen. De beste manier om het te begrijpen, is door te kijken naar het tijdsverschillen en niet naar de posities. Want met het krappe middenveld is het vaak zo dat als je iets fout doet, je meteen drie of vier posities verliest. En alles klopt, win je drie plekken of misschien wel vijf, zes."

De AMR22 kan in ieder geval nog verbeterd worden volgens Krack. Aan het begin van het jaar klaagden Vettel en Stroll over het gevoel met de wagen en een gebrek aan feedback van het stuur. Dit zou hebben bijgedragen aan de crashes van Vettel in Melbourne. Dit is volgens de teambaas inmiddels opgelost. "Ik denk dat dit niet meer aan de orde is. We hebben behoorlijk wast vooruitgang geboekt in de races. Ik denk dat we het vooral moeilijk hebben op circuits met veel snelle bochten, zoals Silverstone en Oostenrijk. We moeten dus ook werken aan de aerodynamica."