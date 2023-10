Aston Martin werkt aan oplossing voor te heet zitje Alonso

Zo ongeveer op de helft van de Grand Prix van Qatar meldde Fernando Alonso op de boordradio dat zijn zitje heel heet werd en hij hoopte bij de pitstop wat water ter afkoeling kon krijgen. Nu lagen de temperaturen al hoog in het emiraat, maar dit probleem had een andere oorzaak. Aston Martin-teambaas Mike Krack legt uit dat dit een terugkerend probleem is dat het team probeert op te lossen, maar dat het verergerd werd door de hitte in Qatar. "Het is waar, hij heeft dat al een aantal keren gemeld", zegt Krack, gevraagd of dit probleem zich al eerder heeft voorgedaan. "We werken eraan. Het is niet zo dat we er niets aan hebben gedaan. We hadden er in Singapore ook al last van. Toen dachten we dat het weer veel beter was geworden, maar toen kregen we opnieuw te maken met extreme omstandigheden. Ik denk dat het niet veel scheelt of er komt airco als het zo doorgaat."

Dan blijft uiteraard nog wel de vraag waarom Aston Martin schijnbaar last heeft van dit probleem, terwijl andere coureurs van rivaliserende teams amper problemen melden. "Je hebt de hydraulische leidingen en ECU's om je heen", legt Krack uit. "Deze worden allemaal heter en je probeert het zitje daarvan af te zonderen. Maar je wil ook geen vorm van actieve koeling omdat dat gewoon gewicht toevoegt."

Na afloop van de race legde Alonso uit dat het branderige gevoel in het zitje al in de eerste vijftien ronden te voelen was. "Lance [Stroll] en ik worstelden een beetje met de temperatuur van het zitje aan de rechterkant", zei de Spanjaard. "Ik had in de eerste vijftien ronden een brandwond opgelopen, dus ik vroeg op de boordradio of ze iets van water naar me konden gooien bij de pitstop. Dat is blijkbaar niet toegestaan. Het was dus behoorlijk extreem. We hebben [hiervoor] al met wat problemen te maken gehad. Vandaag was extreem."

Alonso vergeleek de omstandigheden met een Dakar-test die hij in 2019 had afgewerkt namens Toyota. "Ik had toen een test met Nasser [Al-Attiyah] en dat was vergelijkbaar met vandaag", maakte de tweevoudig wereldkampioen duidelijk dat dit uitzonderlijk hete omstandigheden waren. "Het is rond deze tijd van het jaar altijd behoorlijk extreem in Qatar." Alonso werd ondanks de problemen met zijn zitje en een eigen fout vijfde in de Grand Prix van Qatar.