Aston Martin werkt "op volle toeren" aan updates voor de AMR26 in Hongarije; er is een tekort aan reserveonderdelen

Het door Aston Martin geplande upgrade-pakket voor de Formule 1 in Hongarije is volgens Mike Krack, de chief trackside officer van het team, een „grote onderneming“ geweest. Hij hoopt dat beide auto’s op tijd klaar zijn met de nieuwe onderdelen.

De ploeg uit Silverstone heeft een sombere start van het seizoen 2026 achter de rug, met als enige lichtpuntje het punt dat Fernando Alonso in Monaco behaalde, terwijl Nico Hülkenberg en Sergio Pérez beiden tijdstraffen kregen die hen een plaats in de top 10 kostten.

Vooral de koppeling tussen de Honda-motor en het chassis is een aanzienlijk minpunt geweest. Door trillingsproblemen en defecte accu’s moest het team zijn middelen inzetten om problemen op te lossen zodra die zich voordeden, en daarom besloot het geen prestatieverbeteringen door te voeren totdat de belangrijkste betrouwbaarheidsproblemen waren verholpen.

In plaats daarvan koos het team ervoor om alle aerodynamische aanpassingen uit te stellen tot de laatste race voor de zomerstop, wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat het in de kwalificatie ongeveer een seconde per ronde achterbleef op Cadillac.

Toen hem werd gevraagd of Aston Martin genoeg onderdelen had om beide auto’s voor Hongarije uit te rusten, antwoordde Krack dat dit de "vraag van een miljoen dollar“ was – maar hij had er vertrouwen in dat het productieteam van het team de klus zou kunnen klaren – hoewel hij er minder zeker van was of er wel genoeg reserveonderdelen zouden zijn.

"Iedereen werkt keihard om de onderdelen te krijgen en de auto’s klaar te maken. Het is een enorme opgave als je besluit het op die manier aan te pakken," zei Krack.

"Je probeert de deadlines altijd zo ver mogelijk op te schuiven. Er wordt momenteel dus hard gewerkt bij AMRTC. En ik ben een optimist.

"Dus ik denk dat we twee auto’s rijklaar zullen hebben. Ik denk eerlijk gezegd niet dat we van elk model vijf reserveauto’s zullen hebben.”

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto door: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Zelfs als sommige onderdelen niet op tijd klaar zouden zijn, zei Krack dat de upgrades niet "afhankelijk zouden zijn van één onderdeel“ en dat er plannen klaar lagen om hoe dan ook door te gaan.

Hij voegde eraan toe dat het team er het meest naar uitkeek om weer tegen de andere teams te kunnen racen, nadat het het seizoen in feite in zijn eentje achteraan het veld had doorgebracht, maar dat het de verwachtingen over de prestatiewinst van de nieuwe aero-onderdelen van de " " graag in toom wilde houden.

"Je moet altijd verschillende scenario’s uitwerken. Wat als je dit wel hebt en dat niet. Want je kunt jezelf niet afhankelijk maken van één onderdeel dat ontbreekt, want dan lukt het niet", voegde de Luxemburger eraan toe.

"Er zijn dus plannen klaarliggen. Wat als we dat niet hebben? Kunnen we hiermee rijden? Nogmaals, je hebt niet voor alles een volledige back-up.

"Maar ik denk dat iedereen goed werk heeft verricht door te proberen risicobeperkende maatregelen te treffen. Maar er zijn ook plannen klaar voor het geval één of twee onderdelen het niet halen.

"Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn met onze verwachtingen. We staan nogal ver achter op de koplopers, maar ook op het middenveld. Dus ik denk dat we de auto in Hongarije goed op de baan moeten krijgen.

"Eerst moeten we controleren of we alles in orde hebben. Want de schema’s zijn strak, dat mogen we niet vergeten. En dan zien we wel waar we staan.

"Het belangrijkste voor ons allemaal is dat we weer gaan racen. Dat is echt belangrijk voor ons als team. En dat is waar we naar streven. En dan zien we wel waar we terechtkomen. Het zal moeilijk zijn om voorspellingen te doen. Want zoals je weet, is elk circuit anders.

"Soms komen je zwakke punten naar voren. Soms komen je sterke punten naar voren. Het zal dus gedurende het seizoen variëren. Maar we kijken ernaar uit om de auto te verbeteren en te zien waar we uitkomen."