Aston Martin waarschuwt Alonso: Geen snelle oplossing voor problemen

Aston Martin Racing heeft Fernando Alonso verteld dat hij nog even geduld moeten hebben alvorens het team uit Silverstone hem een beter, snellere auto kan geven. De Spanjaard finisht afgelopen weekend in zijn thuisrace op het Circuit de Barcelona-Catalunya buiten de punten, op de twaalfde plaats.

Het leidde tot onbegrip bij de tweevoudig wereldkampioen. Hij stelde dat het team moet ophouden dingen te beloven en dat het tijd wordt dat het gaat leveren. "We moeten hard aan het werk en elke race beter worden, zonder veel dingen te zeggen of te beloven." Op de vraag of hij een idee waarom de upgrades die Aston Martin de afgelopen tijd heeft gebracht niet werken, zei Alonso: "Ik ben een coureur, geen techneut..."

"Geen tijd"

Al met al geen lekkere sfeer bij Aston Martin dat vorig jaar nog de verrassing van de paddock was, maar dit seizoen lijkt weg te zakken. Het team van eigenaar Lawrence Stroll dat inmiddels een jaartje aan het werk is in de volledig nieuwe fabriek, is zich bewust van de zwakke punten van de AMR24, maar heeft geen snelle oplossingen. Dat heeft onder andere te maken met de racekalender, zegt teambaas Mike Krack. "Dat is een van de problemen. We hebben nu vijf races in zes weken."

De Luxemburger zegt dat het team veel heeft geleerd van de data van Monaco, Imola en Montreal, maar er nauwelijks tijd is om die data om te zetten in prestaties: "We hebben geen tijd. Dat is het grootste probleem op dit moment. Dus, we moeten het doen met wat we hebben. Elk weekend het beste uit de auto halen en de [nieuwe] onderdelen zo snel mogelijk brengen."

Overigens heeft Krack er vertrouwen in dat Aston Martin dit seizoen het tij kan keren en weer omhoog kan kijken. "Van wat ik heb gezien, is het bemoedigend. We hebben duidelijk een betere begrip [van de auto] dan voorheen. Dat geeft ons ook vertrouwen om vooruit te kijken."

Dat vooruitkijken beperkt zich voorlopig tot de Grand Prix van Hongarije. Tijdens die race – in het weekend van 20 en 21 juli – verwacht Aston Martin de eerste grote upgrades te kunnen brengen, maar Krack hoopt Alonso ook voor die tijd al tevreden te kunnen stellen. "We zullen onderdelen blijven brengen zodra ze klaar zijn, te beginnen bij de volgende races. We moeten ons niet alleen richten op Boedapest, maar we moeten echt proberen om zo snel mogelijk beter te worden."