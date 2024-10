Aston Martin F1 waakt voor luiheid tot aan komst Adrian Newey

Aston Martin maakte bekend dat het vanaf 2025 kan rekenen op de diensten van topontwerper Adrian Newey, die dan overkomt van Red Bull Racing. Newey gaat vanaf maart aan de slag in Silverstone, waardoor de Brit vooral voor het seizoen 2026 van groot belang zal zijn, omdat de ontwikkeling van de auto voor 2025 nu al bezig is. Hoewel de komst van Newey een enorme boost is voor Aston Martin, wil teambaas Mike Krack niet dat het team te afhankelijk wordt van Newey en tot die tijd rustig afwacht. Volgens Krack is het door de huidige prestaties namelijk van belang dat Aston Martin al voor Newey's komst vooruitgang boekt.

Gevraagd hoe moeilijk het is om dat enthousiasme voor Newey en het 2026-project te balanceren ten opzichte van de huidige problemen, antwoordt Krack: "Heel moeilijk, absoluut. Maar we moeten 2025 ook als een kans aangrijpen om Adrian te laten zien waartoe wij in staat zijn. Dat zou motivatie voor ons allemaal moeten zijn." Doorgevraagd naar het potentiële gevaar dat personeel achteroverleunt totdat Newey bij het team komt, benadrukt Krack: "Als ik dat constateer, dan zal dat niet van lange duur zijn."

Newey heeft dit jaar al een bezoek gebracht aan de nieuwe campus van Aston Martin - wat naar eigen zeggen een belangrijke rol speelde in zijn besluit om naar dat team te verkassen - en met hogergeplaatst personeel gesproken, maar door zijn huidige contract bij Red Bull is de invloed van de 65-jarige Brit zeer beperkt. Krack weet daarom ook niet in hoeverre Newey de komende tijd al een rol kan spelen voor Aston Martin. "Ik moet dat bij onze juridische afdeling navragen", stelt de Luxemburger. "Je moet heel voorzichtig zijn met dit soort dingen. We willen niet in juridische [zaken] verwikkeld raken. Dat zou niet juist voelen."

Doelen niet behaald

Aston Martin kende in 2023 nog een uitstekende start en zag hoe Fernando Alonso achtmaal op het podium kwam, maar het seizoen 2024 is een neerwaartse lijn ingezet. Het team van eigenaar Lawrence Stroll probeert uit dat dal te klimmen, maar heeft de nodige moeite om constant in de punten te eindigen. Dat is volgens Krack niet goed genoeg voor zo'n ambitieus team als Aston Martin. "We staan niet waar we willen staan", erkent hij. "Ons doel was duidelijk: het gat naar de top-vier teams verkleinen. Aan het begin van het seizoen wisten we dat we het op vier na snelste team waren en het doel was om dat gat te dichten. Daar zijn we niet in geslaagd. Anderen zijn dichterbij gekomen dan dat wij het gat hebben gedicht. Dat is de realiteit en dat is iets wat we moeten zien te begrijpen en aanpakken."