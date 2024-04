Aston Martin F1 vraagt herziening straf Alonso sprintrace China aan

De stewards melden dat zij op 23 april een Right of Review hebben ontvangen van Aston Martin met betrekking tot document 40 van de Chinese Grand Prix. In dat document is de straf van Fernando Alonso vastgelegd voor zijn aandeel in het duel met Carlos Sainz in de sprintrace. Contact tussen de twee Spanjaarden betekende het einde van de race voor Alonso. Sainz viel terug door schade. Alonso kreeg een tijdstraf van tien seconden - een straf die dus geen pijn deed door zijn uitvalbeurt - en drie strafpunten op zijn licentie. Daardoor ging de tweevoudig F1-kampioen binnen drie races tijd naar zes strafpunten waar een coureur bij twaalf strafpunten binnen een jaar tijd een raceschorsing wacht.

Op vrijdag 3 mei, de openingsdag van het Grand Prix-weekend in Miami, zullen vertegenwoordigers van Aston Martin en Ferrari zich moeten melden bij de stewards. Dat gebeurt om 14.00 uur Nederlandse tijd en middels videoverbinding. Hier moeten beide teams uitleg geven. Voor Aston Martin is het eerste deel van deze zitting belangrijk: het team moet dan namelijk 'significant en nieuw' bewijs aanleveren dat op het moment van het oordeel van de stewards niet beschikbaar was. Als de stewards besluiten dat Aston Martin inderdaad 'significant en nieuw' bewijs heeft aangeleverd, dan zal de tweede fase beginnen. Dan moet er besloten worden of de straf die is uitgedeeld terecht is, of dat deze aangepast moet worden.

De stewards besloten de straf uit te delen aan Alonso op basis van de richtlijnen voor rijstandaarden. De 42-jarige coureur was het daar niet mee eens. "In bocht 7 gingen we gelijk op, maar in bocht 8 probeerde ik buitenlangs te gaan. Maar hij opende zijn lijn en liet me weinig ruimte, dus in bocht 9 deed ik hetzelfde als wat hij deed in bocht 8. Ik probeerde via de binnenkant weinig ruimte te laten voor hem, maar in bocht 8 ging ik wat wijd zodat er geen contact zou zijn en in bocht 9 ging hij niet wijd. Dus was er contact."

Na afloop van de Grand Prix van China liet Aston Martin-teambaas Mike Krack al weten dat hij het oneens was met de straf en hij stelde bovendien dat zijn team zwaarder gestraft wordt dan andere teams. "We hebben over het algemeen meer gesprekken gevoerd over de manier van racen en er wordt volgens ons harder gestraft", legde de Luxemburger uit. "Maar volgens mij willen we actie in de sprintraces en dat kregen we nu! Volgens mij was het een fantastisch gevecht, ondanks dat wij daar niet heel goed uitkwamen. In de race zagen we iemand die in bocht zes van de baan werd geduwd en twee Ferrari's die elkaar geen ruimte geven en dat werd niet bestraft. Fernando deed hetzelfde, direct tien seconden straf. We moesten na de Grand Prix weer uren wachten op de stewards. Het voelt gewoon niet eerlijk."