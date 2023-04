Aston Martin is uitstekend uit de startblokken gekomen. Met Fernando Alonso mocht het in Bahrein, Saudi-Arabië en Australië naar het podium. Drie keer eindigde de Spaanse coureur op de derde plek. In de eerste twee wedstrijden stond het direct achter Red Bull Racing, maar in Australië moest het ook zijn meerdere erkennen in Mercedes. Volgens teambaas Mike Krack geeft dat aan dat je niet meteen na een Grand Prix al kan zeggen waar een team staat.

"Je moet altijd een aantal races afwachten", zegt de Aston Martin-chef tegen onder meer Motorsport.com. "Je kan niet na één Grand Prix al zeggen dat je hier of hier staat. Je hebt meer data nodig om het een en ander te begrijpen. In Bahrein waren we vrij competitief, in Jeddah ging het ook prima en in Australië zaten we in een goed gevecht. Als je naar de data kijkt, zie je dat de marges flinterdun zijn."

Het Bahrain International Circuit, Jeddah Corniche Circuit en het Albert Park Street Circuit in Australië zijn drie totaal verschillende banen. Op alle circuits was het tempo van de AMR23 niet onaardig. Op de vraag of Aston Martin hier vertrouwen uithaalt voor wat er allemaal nog komen gaat, antwoordt Krack: "Ja, dat zeker. Het waren drie verschillende circuits met elk andere karakteristieken. Het feit dat we elke keer competitief waren geeft vertrouwen voor andere banen. Er zit nogal wat verschil in namelijk. Baku heeft lange rechte stukken, terwijl Monaco deze amper heeft... dit zorgt er natuurlijk wel voor dat er links of rechts het een ander verandert in het veld. Daarom moet je wel voorzichtig zijn met het trekken van conclusies na een enkele race." Krack stelt dat mannen en dames uit Silverstone een geweldige auto hebben gebouwd, maar de RB19 nog niet kan matchen. "Zij zijn substantieel sneller op rechte stukken. Dat is zeker waar we nog aan moeten werken."