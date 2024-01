Het Aston Martin F1 Team verraste vriend en vijand door tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso aan te trekken voor het Formule 1-seizoen 2023. De Spanjaard heeft het imago een lastige klant te kunnen zijn als de prestaties niet naar wens zijn. Aangezien hij bij Aston Martin de zoon van de eigenaar als teamgenoot trof, zou dat wel eens tot vuurwerk kunnen leiden. Niets was minder waar, mede dankzij veel interne gesprekken hoe men de situatie moest aanpakken.

In een exclusief interview met Motorsport.com over hoe het team is omgegaan met de coureurs, zegt teambaas Mike Krack: “We zitten natuurlijk in een bijzondere situatie doordat een van de rijders de zoon is van de eigenaar, en de ander is een zeer ervaren, volwassen coureur. Je moet je dus afvragen wat de dynamiek is en hoe ze zich evolueren. Toen Fernando zich bij ons voegde, waarschuwden veel mensen ons dat hij lastig kan zijn. We hebben dus geprobeerd ons voor te bereiden. We moeten bepalen wat onze aanpak was. Niet alleen ik, maar ook de sportief en performance directeur. En hoe we de media zouden managen. Maar we moeten ook niet vergeten dat Fernando en Lance elkaar al heel lang kennen, al uit de Ferrari-tijd. Dus toen we begonnen, hanteerden we de aanpak dat we op alle momenten open, eerlijk en transparant zouden zijn met beide coureurs.”

Aston Martin zakte na een indrukwekkende start met veel podiumplaatsen wat weg naarmate het seizoen vorderde. Volgens Krack betaalde juist op die momenten het gevoerde beleid zich uit: “Met inbreng van beide coureurs en iedereen eromheen hebben we een open, eerlijke en transparante relatie kunnen behouden. Dat maakte het een stuk makkelijker. De manier waarop Lance en Fernando met elkaar samenwerken en elkaar behandelen, behoeft geen interventie van onze kant. Ze zijn gewoon heel volwassen. Ze zetten het team voorop. Datzelfde geldt voor ons. Voor ons draait alles om het team. Ze weten dat we negen sterke concurrenten hebben, dus dat het geen zin heeft om elkaar te bevechten. Dat helpt enorm.”