Aston Martin verwacht Vettel weer in actie in VT2 Dutch GP

Sebastian Vettel veroorzaakte in de eerste vrije training op Circuit Zandvoort een langdurige rode vlag. De Duitser moest zijn Aston Martin direct bij het uitkomen van de pitstraat stilzetten met motorische problemen. De marshals waren bang dat de wagen in de ‘live’-status stond door een probleem met het Energy Recovery System. Het bergen van de wagen moest door marshals met speciale beschermende materialen verricht worden, wat veel tijd in beslag nam.

Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer liet weten dat de motor vervangen wordt richting de tweede trainingssessie: “We hebben de oorzaak nog niet volledig achterhaald, maar hij maakte melding van een motorprobleem. We vroegen hem om de auto stil te zetten bij een baanpost, voor het geval dat er brand zou uitbreken. Dat is een routinekwestie bij motorische problemen. Dat deed hij. Anticiperend op een mogelijke brand pakte hij zelf een brandblusser. Zoals gezegd kennen we de oorzaak nog niet maar de eerste prioriteit is het vervangen van de motor zodat we in de tweede training kunnen rijden.”

De coureurs komen normaliter op vrijdag in actie met een oudere krachtbron, zodat ze de versere power units kunnen bewaren voor zaterdag en zondag. Vettel heeft zijn drie motoren voor dit seizoen al in gebruik genomen. Een extra motor resulteert dus in een gridstraf.