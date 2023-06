Aston Martin verrast door snelheid van Mercedes: “Een raket”

Mercedes introduceerde tijdens de Grand Prix van Monaco de eerste serieuze updates van het F1-seizoen 2023. Na de moeizame start stapte de formatie over op een nieuw sidepod-concept, terwijl ook de vloer en de voorwielophanging onder handen werden genomen. In Spanje waren de eerste resultaten zichtbaar met een dubbele podiumfinish voor Lewis Hamilton en George Russell. Daarmee springt Mercedes direct over Aston Martin heen in het constructeurskampioenschap.

Tot op heden beschikte Aston Martin over de tweede snelste wagen van het veld, maar de pikorde lijkt nu veranderd. “Mercedes had een raket. Ik weet niet waar ze die snelheid gevonden hebben”, stelt Lance Stroll. “We hadden veel bandenslijtage en hadden moeite met de snelheid van Mercedes en Ferrari. Red Bull is een klasse apart. We hadden gewoon niet de overhand.”

Aston Martin kende een moeizaam weekend op Spaanse bodem. De Canadees zakte weg tot de zesde positie na een sterke start, teamgenoot Fernando Alonso kon in zijn thuisrace geen moment een vuist maken en eindigde daar kort achter als zevende. Stroll weet waar de oorzaak van het matige optreden ligt: “Puur bandenslijtage. Mercedes kon heel goed op de banden letten. Aan het begin van de eerste stint reed ik op de derde plaats. Ik kon het gat naar Carlos voor me eenvoudig intact houden en reed zelfs wat weg bij Lewis. Na vijf ronden hadden zij totaal geen bandenslijtage en bij ons begonnen de banden af te nemen. Ze bleven pushen. Kijk naar de race van Russell, hij kon de gehele race blijven pushen. Ze hadden een heel goede wagen.”