Aston Martin verrast door goed resultaat in kwalificatie

Sebastian Vettel (achtste) en Lance Stroll (tiende) bezorgden Aston Martin twee weken geleden op Imola de eerste punten van het jaar, desondanks zal men bij de equipe uit Silverstone meer hebben verwacht van de start van het Formule 1-seizoen 2022. In Miami doet Aston Martin het vooralsnog keurig, getuige de deelname van Stroll aan Q3.

“Het was leuk en goed om de auto in Q3 te hebben”, aldus Stroll in gesprek met onder meer Motorsport.com. De Canadees bleef in het laatste kwalificatiedeel wel steken op P10, op ruim 0,6 seconde achterstand van nummer negen Yuki Tsunoda. “In Q3 hadden we het een beetje moeilijk, toen waren we heel langzaam. We moeten uitzoeken waarom dat was.”

Het gedrag van de AMR22 is lastig te doorgronden, legde Stroll uit. “In Q2 deden we het goed, maar als we in Q1 de grip en het tempo van Q3 hadden gehad, dan waren we er toen al uitgevlogen. De auto is heel onvoorspelbaar. Het is lastig te begrijpen waarom we eerst snel zijn en dan weer langzaam. Dat moeten we uitzoeken.”

Foutje kostte Vettel Q3

Vettel werd uitgeschakeld in Q2, maar had naar eigen zeggen eveneens het laatste segment kunnen bereiken. “Ik denk dat er meer had ingezeten. In mijn laatste poging had ik een klein momentje. Dat kostte me een plek in Q3”, sprak de viervoudig wereldkampioen, die 0,086 seconde tekort kwam voor deelname aan Q3. Ook Vettel heeft geen idee waar de snelheid van Aston Martin ineens vandaan komt. “Dit is wel enigszins verrassend, want we hebben geen updates meegenomen. We zullen zien of we dit in de race kunnen bevestigen.”

Video: Onze terugblik op de kwalificatie in Miami