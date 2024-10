In 2023 stonden de schijnwerpers vol op het verrassend sterke Formule 1-team van Aston Martin Racing. Fernando Alonso scoorde een handvol podiumplaatsen en in het constructeurskampioenschap stond de renstal zelfs even op de tweede plaats. Anderhalf jaar later staat de formatie uit Silverstone er heel anders voor. Het rijdt anoniem in het middenveld, staat op P5 bij de constructeurs en echte uitschieters richting het podium zitten er niet meer tussen.

De buitenwacht vermoedt dat het delen van de windtunnel met Mercedes een oorzaak van het teleurstellende seizoen is. "Maar ik vind dat eigenlijk een te makkelijk excuus. Er is een ander team dat van dezelfde tunnel gebruik maakt, met ook nog minder tijd. Dit mag dus geen excuus zijn", vertelt teambaas Mike Krack tegenover onder andere Motorsport.com. Nadat er doorgevraagd wordt over de windtunnel erkent de Luxemburger wel dat het mogelijk is dat de tunnel bijdraagt. "Het kan, maar we liggen te ver achter dat team [Mercedes]. Het kan misschien een factor voor hen zijn, maar voor ons net zo goed. We werken wel met dezelfde tool, dus wij moeten beter werk leveren."

Het probleem met het delen van de windtunnel is echter nog korte tijd een probleem. Vanaf 1 januari neemt Aston Martin een eigen hypermoderne tunnel op de eigen campus in gebruik. Een belangrijk moment voor het team, want vanaf die datum mogen er ook aerodynamische tests met de auto voor 2026 gedaan worden. Dan gaan er nieuwe regels in en goede tests kunnen het verschil maken. Krack verwacht echter niet dat alleen de windtunnel voor succes zorgt. "We zijn een nieuw team aan het bouwen. Dan gaat het niet alleen om de tunnel, maar ook om de technologieën en methodieken die we gebruiken tijdens de tests", aldus de teambaas.

Alles gericht op 2026

De windtunnel zal dus volledig in dienst staan van de auto voor 2026, maar ook daarbuiten doet Aston Martin er alles aan om dan sterk aan de start te verschijnen. Het technische team is versterkt met onder andere topontwerper Adrian Newey en er is een deal gesloten met Honda. Aston Martin zal vanaf dan als fabrieksteam door het leven gaan.