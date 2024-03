Aston Martin heeft nog niet de smaak te pakken zoals het dat een jaar geleden had. Alonso eindigde in 2023 in zes van de eerste acht races op het podium, maar het Britse team slaagde er niet in om de steile leercurve van de concurrentie bij te benen. Uiteindelijk zakte Aston Martin hierdoor af tot de vijfde plek in het kampioenschap, de plek die het team ook na de winterstop nog bezet.

Een groot verschil met vorig jaar is echter de krachtsverhouding tussen de kwalificatie en de race. Vorig jaar was de bolide van Lance Stroll en Fernando Alonso in staat om een teleurstellende kwalificatie om te buigen middels een sterke racepace, maar met de AMR24 zijn de rollen juist omgedraaid. “In Bahrein waren we over één ronde zeker een stuk sneller vergeleken met een long run. Het lijkt erop dat we dit jaar moeite hebben met lange stints en de racepace”, vertelde Alonso na de kwalificatie in Jeddah.

Aston Martin’s performance director Tom McCullough legt uit waar het verschil ten opzichte van vorig jaar vandaan komt. “In het verleden hadden we sterke races, maar was de kwalificatie een stuk lastiger voor ons. Aerodynamisch gezien is de auto veel veranderd”, antwoordde McCullough na de kwalificatie in Jeddah toen hij door Motorsport.com werd gevraagd naar het krachtsverschil tussen korte en lange stints. “We leren hoe we het meeste uit de auto kunnen halen. We hebben dit weekend besloten om de long runs te verbeteren, en ons minder zorgen te maken over de kwalificatie. We hebben vanuit een engineeringsperspectief gekeken hoe we de auto zuinig om konden laten gaan met de achterbanden. We hebben afgewacht hoe we het daarmee in de kwalificatie deden.” Deze aanpak heeft goed uitgepakt voor de Britse formatie, aangezien Alonso zich tijdens de race in Jeddah vanaf P9 kon terugvechten tot P6. Door het uitvallen van Lance Stroll was er echter geen tweede meetpunt.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, Tom McCullough, Performance Director, Aston Martin F1 Team Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Sterker DRS-effect

De Britse topman verklapt een andere reden waarom het Britse team tijdens de kwalificatie een stuk beter voor de dag komt. “Iets waar we vorig jaar heel hard aan hebben gewerkt is de efficiëntie van de auto als de DRS geopend is, aangezien we zagen hoe sterk de Red Bull op dit gebied was”, vertelt McCullough. “Veel teams hebben hier een blik op geworpen, in de hoop dat ze een stuk minder luchtweerstand zullen hebben zodra er op de DRS-knop gedrukt wordt. Dat verklaart deels waarom we goed gekwalificeerd hebben: we hebben een heel sterk DRS-effect. Ik keek terug naar het verschil tussen de kwalificatie van vorig jaar en dit jaar – met identieke windsnelheden en windrichting – en het verschil was best groot. We hebben op dat vlak veel rondetijd gewonnen.” Het verschil in topsnelheid tussen wel en geen DRS was dit jaar negentien kilometer per uur in Jeddah en twintig in Bahrein, vergeleken met respectievelijk twaalf en vijftien kilometer per uur vorig jaar.

Kan Aston Martin ontwikkelingsstrijd winnen?

Het is nu zaak voor Aston Martin om snel mee te bewegen met de nieuwe ontwikkelingen, iets wat het team vorig jaar juist naliet. “Aerodynamisch gezien hebben we dit jaar gekozen voor een andere filosofie, zodat we onszelf een platform geven om te blijven ontwikkelen. Momenteel zitten we in een fase waarin we goed kunnen doorontwikkelen met de middelen die we hebben. Het is zaak dat we zo snel mogelijk nieuwe onderdelen meenemen, zodat onze ontwikkeling doorgezet wordt. Dit ziet er nu best goed uit, maar zoals ik altijd zeg, is het een relatief spelletje. We willen stappen blijven zetten, de auto verbeteren en dichter bij de kop van het veld komen”, aldus McCullough.