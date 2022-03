Het team maakt momenteel gebruik van Mercedes-motoren, nadat het in 2009 onder de naam Force India voor het eerst overstapte naar de leverancier uit Brackley. Vanaf 2026 worden nieuwe power unit-reglementen van kracht, waarbij bijvoorbeeld Red Bull onder de naam Red Bull Powertrains een eigen aandrijflijn heeft en vanaf dat jaar de krachtbronnen niet meer door het Japanse Honda worden geleverd.

Nieuwbakken Aston Martin-teambaas Mike Krack bevestigt dat Aston Martin Racing overweegt een soortgelijke route te volgen. "Ik wil allereerst zeggen dat we blij zijn met onze huidige motorleverancier", zegt de Luxemburger. "Maar vanaf 2026 krijgen we te maken met nieuwe reglementen, die meer gericht zijn op elektrisch vermogen. Het is voor merken als Aston Martin heel normaal om in de nieuwe regels te duiken en te onderzoeken wat strategisch gezien het juiste is om te doen. Ik denk dat het de juiste stap is voor F1 om een grotere nadruk op hybride te hebben, of een grotere nadruk op elektrische energie. Ik ben bij BMW betrokken geweest op beide vlakken. Formule E is volledig elektrisch, met de Hypercar was het hybride. Het is wel vergelijkbaar met F1, maar niet helemaal hetzelfde."

Wat verandert er in 2026?: FIA bevestigt: Meer elektrisch vermogen vanaf 2026, MGU-H verdwijnt

Krack benadrukt dat er snel een beslissing gemaakt moet worden. "Andere concurrenten zijn natuurlijk ook aan het evalueren", vervolgt de teambaas. "Dus gezien de tijdlijn, is het nu het juiste moment om te kijken of je eventueel vanaf 2026 met een eigen power unit op de grid wil staan." Krack stelt dat het Britse team alles in zich heeft om in de toekomst een titelkandidaat te worden. "De veranderingen van de infrastructuur zijn hier enorm. Het is het eerst in ongeveer negentien jaar dat er weer een nieuw F1-hoofdkwartier wordt gebouwd. We zullen state-of-the-art zijn. Ik denk dat dit ook duidelijk de ambities van Lawrence Stroll laat zien. Het is een vijfjarenplan, we zullen alle mogelijkheden en faciliteiten nodig hebben om succesvol te zijn. We boeken progressie in onze reis."