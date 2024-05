Aston Martin: Imola-update onderdeel van agressieve aanpak

Waar Aston Martin vorig jaar met een serie podiumplaatsen aan het seizoen begon maar uiteindelijk terugzakte tot de vijfde plek in de pikorde, is het deze jaargang al vanaf het begin het vijfde team achter Red Bull, Ferrari, McLaren en Mercedes. Bovendien lijkt de in Silverstone gevestigde formatie op het ene circuit sterker te zijn dan op het andere. Technisch directeur Dan Fallows vertelt dat het team de oorzaak hiervan heeft gevonden. Die kennis heeft Aston Martin gebruikt voor de grote update die het dit weekend voor de Grand Prix van Emilia-Romagna heeft meegenomen.

Het nieuwe pakket bestaat uit onder meer een nieuwe voorvleugel, aangepaste vloer en diffuser. “Deze update is grotendeels gebaseerd op wat we hebben gezien bij de auto zoals deze is gepresenteerd, op de auto van de testdagen en hoe we hierop wilden voortborduren”, vertelt Fallows in gesprek met onder meer Motorsport.com. “We hebben gezien dat sommige circuits beter bij ons passen dan andere. Dat is iets waarop we ons hebben gefocust, om ervoor te zorgen dat we overal kunnen presteren. Deze grondeffect-auto’s presteren in een specifiek venster en dat venster probeer je altijd te verbreden.”

Aston Martin wil dit jaar voorkomen dat het steeds verder achterop raakt bij de topteams, wat afgelopen seizoen wel het geval was. Daarom heeft het team van Fernando Alonso en Lance Stroll een ‘behoorlijk agressief’ ontwikkelingsprogramma, verklaart Fallows. “We hebben uitgevonden op welke gebieden we harder kunnen pushen dan voorheen, evenals zaken waarmee we juist iets voorzichtiger moeten zijn. Het is een kwestie van ervaring opdoen. Ik denk dat we nu iets meer vertrouwen hebben dat deze upgrades werken.”

“Het is behoorlijk agressief”, vervolgt Fallows. “We wisten aan het begin van het seizoen dat we een wagen hebben met veel mogelijkheden, dus we wilden ervoor zorgen dat we doorlopend updates hebben. Dit is waarschijnlijk onze grootste update tot dusver. Het is onderdeel van ons plan en dit is wat we in de komende paar races willen voortzetten.”

Om een directe vergelijking te kunnen maken tussen het oude en nieuwe pakket, maakte in de eerste vrije training op Imola alleen Alonso gebruik van de update. Dat is goed bevallen, aangezien ook teamgenoot Stroll voor de tweede oefensessie van de nieuwe onderdelen werd voorzien. Alonso en Stroll besloten VT2 op respectievelijk P10 en P13, op ongeveer een seconde achterstand van snelste man Charles Leclerc.

