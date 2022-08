Aston Martin introduceerde voor de Grand Prix van Hongarije een achtervleugel met een soort endplates aan de zijkanten. Die zijn voor dit seizoen juist verboden, zodat de wagens minder vuile lucht produceren en elkaar dus beter kunnen volgen. De vleugel lijkt desondanks aan alle eisen te voldoen, het is echter de vraag of het onderdeel wel in de geest van het reglement is.

Ook is het nog onduidelijk of we de nieuwe vleugel nog vaak terug gaan zien. Dat heeft niet zozeer met de technische regels te maken, maar wel met de financiële. Aston Martin weet namelijk nog niet of het voldoende ruimte binnen het budgetplafond heeft om verschillende varianten te maken voor de diverse banen waarop de F1 dit jaar nog racet.

“We hebben een heel scala aan vleugels, die we al hebben gemaakt. Veel daarvan hebben we al gebruikt op de verschillende soorten circuits”, zegt performance director Tom McCullough van Aston Martin. Deze vleugels zijn echter niet voorzien van de Hongarije-update en zouden dus aangepast moeten worden, maar dat kost geld. “En dat moet het wel waard zijn”, aldus McCullough. Hij laat weten dat het nieuwe concept niet alleen bedoeld is voor circuits waarop het hebben van veel downforce belangrijk is. Ook op andere banen zou de update moeten werken, omdat het minder drag opwekt. “Het is winst qua efficiëntie, maar het gebruik hangt af van het budgetplafond.”

McCullough vertelt dat goede vondsten mogelijk pas volgend jaar worden geïntroduceerd, omdat Aston Martin anders misschien niet onder het budgetplafond kan blijven. “We zijn nu bezig met de ontwikkeling van de auto voor 2023”, zegt hij. “Als je naar de grotere onderdelen kijkt, bijvoorbeeld een vleugel of neus, dan zou je een crashtest kunnen doen en een andere filosofie kunnen proberen. Dat kost echter veel geld. En dus moet je misschien wachten. Het moet het waard zijn met het oog op het geld dat je nog hebt. We hebben een ontwikkelingsbudget, maar hebben al veel ontwikkelingen gedaan en de wagen enorm veranderd.”