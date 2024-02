Voormalig Red Bull-junior Crawford maakt overstap naar Aston Martin F1

Het is een drukke dag voor het Formule 1-team van Aston Martin Racing. Eerder op maandag werd de auto gepresenteerd en direct voor een shakedown het asfalt opgestuurd, nu is ook Jak Crawford als juniorcoureur onthuld. De 18-jarige coureur gaat komend jaar naast zijn werkzaamheden als Formule 2-coureur veel F1-tests afwerken en de Amerikaan zal bovendien veel simulatorwerk voor de Britse renstal verrichten.

Crawford had al afscheid genomen van het Red Bull-opleidingstraject en is blij dat hij deze stap naar een ander F1-team mag zetten. "Aston Martin is een fantastische plek om te leren en te groeien. Het programma dat ze voor mij hebben klinkt opwindend", begint Crawford. "Ik kan niet wachten om met iedereen aan de slag te gaan. Ik kan ook niet wachten om in de simulator te zitten. Tijdens raceweekenden kan ik mijn steentje bijdragen aan de prestaties van het team. Ik ben ontzettend blij dat ik later dit jaar de kans krijg om in de AMR22 te testen. Dat is een grote motivatie voor mij om hard te werken en het beste uit deze enorme kans te halen." Aston Martin heeft nog meer goed nieuws in petto, want later dit jaar krijgt de F2-coureur zelfs nog een test in de AMR24 voorgeschoteld.

Aston Martin-teambaas Mike Krack is blij met de komst van de jonge Amerikaan. "Een warm welkom aan Jak nu hij aan zijn reis met Aston Martin begint. Hij heeft door zijn hele carrière heen laten zien dat hij het potentieel heeft en we kijken er naar uit om hem te ondersteunen bij het leren en groeien nu hij straks in de AMR22 mag rijden", vertelt de Luxemburger. "Wij willen ons team laten groeien en talentvolle jonge coureurs een waardevol ontwikkeltraject bieden. Ik weet zeker dat Jak in deze omgeving tot bloei komt. We hebben de beste faciliteiten en personeel van wereldklasse, zij gaan Jak klaarstomen voor racen op het hoogste niveau."

Het opleidingstraject van Aston Martin is nog maar een jaar lopende. Naast Crawford zit voormalig Formule 2-kampioen Felipe Drugovich ook in de gelederen.