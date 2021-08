Meteen na de diskwalificatie van Vettel, zoals bekend doordat er minder dan de voorgeschreven één liter benzine in zijn tank zat voor FIA-controles, probeerde Aston Martin de straf op twee manieren ongedaan te maken. Allereerst maakte het team uit Silverstone gebruik van ‘the right of review’, zoals Red Bull dat na het incident tussen Hamilton en Verstappen ook al had gepoogd. Dat verzoek is afgewezen door de FIA, al had de formatie van Vettel altijd nog het formele protest achter de hand als plan B.

Aston Martin leek na de hoorzitting met de FIA echter al te twijfelen over het doorzetten van dat protest. "We zullen onze positie ten opzichte van het formele protest nu heroverwegen", viel na afloop van die bijeenkomst in een persverklaring te lezen. De toon was een stuk minder stellig, vooral doordat er daadwerkelijk minder dan een liter in de tank bleek te zitten. In eerste instantie beweerde Otmar Szafnauer dat er nog 1.74 liter in de tank moest zitten, maar dat bleek bij nader inzien onjuist. Aston Martin heeft dat inmiddels ook toegegeven. Volgens het team is er brandstof verloren gegaan door een kapotte pomp en heeft Vettel absoluut geen voordeel van extra brandstofverbruik gehad tijdens de race. De FIA heeft echter weinig boodschap aan deze bespiegelingen.

In het technische reglement staat namelijk overduidelijk dat er één liter in de tank moet zitten zodat de technisch afgevaardigde een monster kan nemen. Als dat niet het geval is, doet de reden eigenlijk al niet meer terzake. Verzachtende omstandigheden spelen evenmin in rol. In de FIA-reglement staat namelijk ook overduidelijk vermeld: "Een deelnemer is er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat de eigen auto volledig voldoet aan het technisch reglement." Een kapotte pomp valt met andere woorden ook onder de verantwoordelijkheid van Aston Martin zelf en vormt geen reden om de strafmaat te herzien. Aston Martin heeft inmiddels ook ingezien dat deze woorden het formele protest tot een kansloze zaak maakt. Deze donderdag is het hoge woord er daadwerkelijk uit. Het team heeft wereldkundig gemaakt het protest in te trekken, waarmee de straf van Vettel onherroepelijk staat.