Aston Martin tijdens F1-race Abu Dhabi niet gefocust op McLaren

Grote delen van het huidige Formule 1-seizoen stond Aston Martin Racing in het constructeurskampioenschap voor op McLaren, maar laatstgenoemde team heeft na de zomerstop een flinke inhaalslag gemaakt en is voorbij Aston gevlogen. In Las Vegas krabbelde Aston Martin weer iets op en met een achterstand van elf punten op McLaren kan de formatie uit Silverstone alsnog met P4 aan de haal gaan. Toch verzekert Aston-teambaas Mike Krack dat zijn team niet met de focus op het verslaan van McLaren naar Abu Dhabi reist. "We moeten ons best doen en dan zien we wel wat het resultaat wordt", aldus de Luxemburger.

Zoals gezegd moet Aston Martin in de Emiraat elf punten meer dan McLaren scoren en na een paar moeilijke races lijkt het team de weg naar boven weer gevonden te hebben. Volgens Krack was het niet zo dat het team de weg kwijt was. "We waren niet verloren", benadrukt 51-jarige teambaas. "Het gaat arrogant klinken dat we het hele jaar er bovenop zaten. Zoals ik al eerder heb gezegd zijn de auto's heel complex en ik denk dat we nog veel kunnen leren. Ik ga dus niet zeggen dat we er het hele jaar bovenop zaten, maar we hebben heel wat geleerd dit jaar."

In de strijd voor P4 bij de constructeurs zijn de verbeterde prestaties van Lance Stroll welkom. De Canadees liet in Las Vegas een knap staaltje racen zien, want de zoon van de teameigenaar kwam vanaf plek negentien op de grid als vijfde over de streep. Tel daarbij de vijfde plaats in Interlagos op en daarmee zijn twintig waardevolle punten door de 25-jarige coureur gescoord. Ook Krack ziet dat zijn pupil in betere vorm steekt. "Het was een goede race [van hem], maar dat was twee weken geleden [in Brazilië] ook zo", verklaart de teambaas na een vraag van Motorsport.com. "De sleutel lag volgens mij in het begrijpen van de banden en de strategie. Het was altijd al het plan om hier te doen wat we deden." Krack moet wel erkennen dat de goede prestaties van Stroll in Las Vegas te danken is aan een gezonde dosis geluk. "Zeker aan het begin van de race met het goedmaken van de vele plaatsen."