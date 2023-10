Aston Martin onderaan: “Maar tijden zijn niet representatief”

Lance Stroll en Fernando Alonso eindigden in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Mexico op respectievelijk P18 en P20. Beide coureurs zetten echter geen serieuze rondetijd op softs neer. “We hadden een normaal begin van de sessie”, blikt Aston Martin-teambaas Mike Krack bij Sky Sports F1 terug op VT2. “Maar daarna zijn we er niet in geslaagd om een snelle ronde te rijden met de zachte banden. Fernando spinde, zoals je waarschijnlijk hebt gezien, in bocht 8.” Stroll werd gehinderd door een ander probleem. “We kregen het linker voorwiel niet van zijn wagen”, vertelt Krack. Toen dat eenmaal was gelukt en Stroll weer naar buiten kon, kwam de regen. “We waren op dat moment op de baan met de softs, maar helaas konden we geen rondetijd neerzetten.”

Aston Martin introduceerde vorige week in Austin een upgrade voor de AMR23. Krack weet dat het Autodromo Hermanos Rodriguez niet de meest ideale baan is om het nieuwe pakket te optimaliseren. “De hoogte in Mexico is altijd iets waaraan je moet wennen”, reageert Krack. “Je hebt hier veel minder neerwaartse druk. Nog minder dan op Monza, terwijl we hier met grote vleugels rijden. Ook het asfalt is hier ontzettend glad. We hebben dit weekend de zachtste compounds, ook dat is iets waaraan je moet wennen. Dat geldt echter voor iedereen. Uiteindelijk blijven we leren over onze upgrade. We hebben ‘s ochtends en ook ‘s middags wat experimenten uitgevoerd en eigenlijk was dat best bemoedigend. Natuurlijk, als je zo laag eindigt, is niemand blij. Het beeld is echter niet representatief.”

Hekkensluiter Alonso is het eens met Krack. “Het ging goed”, zegt de tweevoudig wereldkampioen. “We hebben ons veel gericht op de lange runs en het rijden met veel brandstof in de auto, dat soort dingen. Het is dus lastig om de tijden te interpreteren. De wagen voelde in elk geval goed aan en we hebben meer geleerd over de upgrade.”

Video: Fernando Alonso spint in training F1 Mexico