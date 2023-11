Fernando Alonso's teamgenoot, Lance Stroll had namelijk een goed tempo te pakken. Mede door het duel met Sergio Perez kon de Canadees enkele tienden van een seconde tot soms wel ruim een halve seconde per ronde inlopen op de twee. Aston Martin-teambaas Mike Krack is er daarom van overtuigd dat ook Stroll zich in de strijd om de derde plaats had kunnen mengen, had de race wat langer geduurd dan de geplande 71 ronden. Hij prijst het tactische werk van Alonso: "Maar we moeten niet vergeten... De camera's waren de hele tijd op dat gevecht gericht, voor de laatste twintig minuten of zoiets. Maar we hebben niet gezien hoe Lance dat gat naar die twee dichtte. Als we misschien nog iets van tien ronden hadden gereden, was het een gevecht tussen niet twee, maar drie coureurs geweest."

Dat toont volgens Krack ook aan dat zijn team goed werk heeft geleverd, aangezien beide coureurs competitief waren op Interlagos. "Dat is erg sterk van het team en heel belangrijk voor het team. Ook heel belangrijk voor Lance. Het laat zien dat als we de juiste auto met de juiste kenmerken aanleveren, beide coureurs ongelofelijke resultaten kunnen behalen."

Door het gevecht verloor Alonso niet alleen tijd naar teamgenoot Stroll, ook werd het gat naar Max Verstappen en Lando Norris vooraan groter. Daardoor was de ware snelheid van de AMR23 niet echt te zien in de laatste stint en vindt Krack het lastig te zeggen of Alonso zonder die strijd dichterbij had kunnen komen. "Ik denk dat Lance's laatste stint representatiever was", stelt de Luxemburger. "Lance liep in op die groep, op de twee coureurs die streden. Hij naderde met grote stappen, in rap tempo. Dat geeft ons dus een betere indicatie. Ik heb het eerlijk gezegd nog niet geanalyseerd, maar het laat ook zien hoeveel je profiteert van rijden in vrije lucht. Aan het begin van de race verloor hij essentiële tijd door in die groep te rijden. Op de mediums, en later ook nog op de zachte band, was Lance echt heel competitief."

Zelf was Stroll ook tevreden met zijn race en die vijfde plaats. "[De auto voelde] echt goed [aan]", zei de Canadees na afloop. "Ik was erg blij met de snelheid van de auto. We waren vandaag sneller dan de Mercedes en Ferrari. Daar ben ik dus blij om."

