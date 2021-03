‘Aston Martin zal het beste in Vettel naar boven halen’

Vettel eindigde vorig jaar slechts als dertiende in het kampioenschap en noteerde daarmee zijn slechtste eindpositie sinds zijn eerste volledige jaar in de koningsklasse in 2008. De Duitser scoorde 33 punten, nog geen derde van het aantal dat Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc bij elkaar verzamelde. Even overwoog Vettel om na 2020 een punt te zetten achter zijn loopbaan, maar hij koos uiteindelijk voor een nieuw avontuur bij Aston Martin (voorheen Racing Point), dat woensdag de auto voor het Formule 1-seizoen 2021 voorstelde.

De vraag is nu of Vettel zich bij Aston Martin kan herpakken. Teambaas Otmar Szafnauer is ervan overtuigd dat de Duitser bij Aston Martin weer tot bloei kan komen. “Ik heb het al een paar keer gezegd en ik blijf het zeggen: op 33-jarige leeftijd ben je nog niet verleerd hoe je hard moet gaan met een Formule 1-auto”, zei hij tegen geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. “Het moeten dus andere dingen geweest zijn [waardoor Vettel vorig jaar minder presteerde]. We zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat we die elementen niet bij ons introduceren en het leven makkelijker voor hem proberen te maken. We zullen een arm om hem heen slaan en luisteren naar wat hij nodig heeft. We zullen hard werken om de auto en de afstelling naar zijn smaak te krijgen.”

“We hebben natuurlijk twee coureurs waar we naar om moeten kijken, maar ik denk dat als we onze rijders een gelijke behandeling geven, zoals we in het verleden altijd hebben gedaan en in de toekomst blijven doen, dat voor Seb genoeg zal zijn”, aldus Szafnauer. Het team zal dus vooral goed naar de coureur uit Heppenheim luisteren. “Dan hoeft hij niet te veel van zijn auto te vragen en kan hij rijden zoals hij zelf graag wil. Ik ben er zeker van dat we op die manier het beste in hem naar boven kunnen halen.”

Na twee seizoenen Sergio Perez als teamgenoot te hebben gehad, heeft Lance Stroll dit jaar dus een nieuwe teamgenoot waarmee hij zich kan meten. Volgens Szafnauer heeft de Canadees de potentie om Vettel te verslaan, al zal dat beslist niet zomaar gaan. “Om Sebastian te verslaan, zal je van goede huize moeten komen. Sebastian is iemand die enorm hard werkt en wij doen er momenteel alles aan om ervoor te zorgen dat hij zich thuisvoelt in ons team. Het zal erg interessant worden”, blikt Szafnauer vooruit op de interne competitie. “Of Lance het in zich heeft om hem te verslaan? Absoluut. Maar zoals ik al zei, zal hij er heel hard voor moeten werken. Sebastian zal op zijn beurt natuurlijk ook alles doen om zijn teamgenoot te verslaan.”