Aston Martin: “Misschien iets te veel getest voor grote publiek”

Aston Martin scoorde in de Grand Prix van Brazilië met een derde en vijfde plek voor respectievelijk Fernando Alonso en Lance Stroll in één klap 25 punten, vier stuks meer dan het totaal van de zes races daarvoor. De formatie uit Silverstone introduceerde eind oktober voor de Grand Prix van de Verenigde Staten een upgrade voor de AMR23, ook met het oog op volgend seizoen. Dat leidde tot moeilijke weekenden in Austin en Mexico-Stad, waarin het team in totaal slechts zes punten pakte. Alonso sprak van ‘pijnlijke experimenten’, maar in Brazilië konden Aston Martin en hij weer lachen. Het team greep terug naar een aantal oude onderdelen en was daarmee weer competitief.

Die lijn wil Aston Martin doorzetten in de laatste twee races van het seizoen, in Las Vegas en Abu Dhabi. “We richten ons nu echt op het pakken van zoveel mogelijk punten in de komende wedstrijden, in plaats van zoveel R&D-projecten uit te voeren voor het oog van jullie allemaal op het circuit”, reageert Tom McCullough, de performance directeur van Aston Martin. “We wilden dingen leren voor volgend jaar. Dat hebben we gedaan en alle gegevens hebben we verzameld.”

“Het is lastig om al het testwerk te doen, zeker tijdens een sprintweekend”, vervolgt McCullough. “We hebben wat onderdelen geïntroduceerd en wat tests gedaan, maar we hebben iets te veel getest voor het grote publiek. Dat was achteraf gezien misschien niet de juiste keuze. Desondanks zijn we best tevreden met de dingen die we hebben geleerd over de ontwikkeling van de wagen. Dat is essentieel voor komend seizoen.”

Mike Krack, de teambaas van Aston Martin, zit er minder mee. “Het gaat niet om de buitenwereld, maar om onszelf”, antwoordt de Luxemburger. “We wilden zoveel mogelijk leren voor volgend jaar, maar natuurlijk offer je dan wel wat resultaten op. Je hebt een reeks onderdelen die je combineert. De auto’s zijn heel ingewikkeld en je moet echt begrijpen hoe de verschillende onderdelen met elkaar samenwerken.”

