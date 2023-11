Na flink wat lastige Grands Prix kwam het voor Aston Martin in Brazilië weer samen. Met een klein verschil versloeg Fernando Alonso Sergio Perez na een grandioos gevecht op de streep en pakte de laatste podiumplek. Het was een resultaat dat meer dan welkom was voor het Britse Formule 1-team. Er was dan ook ook een emotionele ontlading bij het team te zien, nadat de Spanjaard derde werd.

"Dit laat zien wat voor sterk team we zijn", zegt teambaas Mike Krack. "Na Zandvoort waren onze races niet goed. Daarna kwam de triple-header wat qua werkbelasting zwaar is door het feit dat je veel van huis bent, door de verschillende tijdzones, de hitte en het harde werken zonder goede resultaten. Zoals we vervolgens [in Brazilië] terugkwamen, is een grote verdienste van iedereen van het team." De Luxemburger zegt dat in de fabriek nagenoeg 24 uur per dag gewerkt werd. "De lichten gingen niet uit, neem dat maar van me aan. Als je elkaar vertrouwen en in elkaar gelooft, dan kun je grootse dingen klaarspelen of een verbazingwekkende ommekeer bewerkstelligen. In Mexico stonden we nog ergens achterin. Je ziet dus hoe het soms kan gaan. Na Mexico hebben we laten zien dat we er echt klaar voor zijn."

Krack geeft wel toe dat Aston Martin tijd heeft opgeofferd om alvast meer te leren over de auto voor 2024 en de weg waar het team daarmee wil inslaan. Er wordt gefluisterd dat bepaalde onderdelen voor de race in Brazilië van de auto werden gehaald, om de set-up in Interlagos te optimaliseren. "Je moet in ieder geval veel huiswerk doen", vervolgt de chef. "We kennen de baan in Brazilië. Je weet welk pakket mee moet, hoe de banden zich daar gaan gedragen en hoe het asfalt is. Maar voor ons was het ook belangrijk hoe we die race benaderden, waar we precies naartoe wilden en hoe we dat zouden uitvoeren. Het liet zien dat als je alles uitvoert zoals het moet en gepland is en je dat plan volgt, je goede resultaten behaalt."