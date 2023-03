Aston Martin levert snelste SUV ter wereld als F1 medical car

Sinds 2021 is Aston Martin een van de twee automerken die de Formule 1 voorziet van zowel de safety car als de medical car. Die taken deelt de Britse fabrikant met Mercedes, dat al sinds 1997 de officiële leverancier is. Daar waar Mercedes de AMG GT Black Series en de AMG GT 63 S 4Matic+ aanlevert als respectievelijk safety car en medical car, zette Aston Martin daar respectievelijk de Vantage en DBX tegenover. Welk merk bij welke race de leverancier was, werd de afgelopen twee seizoenen vooral bepaald op basis van commerciële en marketingtechnische redenen. Dat verandert in 2023, want dit jaar gaat het logistieke verhaal een belangrijkere rol spelen in de verdeling van de races.

De afgelopen twee jaar was de medical car van Aston Martin, de DBX, een stuk langzamer dan die van Mercedes. Om daar een einde aan te maken, introduceert het merk in 2023 een nieuwe medical car: de DBX707, een luxe SUV die vorig jaar geïntroduceerd werd. De auto trekt in 3,1 seconden op van 0 tot 100 kilometer per uur en is daarmee 0,8 seconde sneller dan zijn voorganger. Bovendien beschikt de DBX707 over een topsnelheid van 310 kilometer per uur, waarmee de auto sneller is dan klasserivalen als de Lamborghini Urus Performante, Ferrari Purosangue, Bentley Bentayga en de Maserati Levante Trofeo. Zodoende kan Aston Martin ook claimen dat de wagen de snelste SUV ter wereld is.

De DBX707 is voorzien van een door AMG geproduceerde 4.0 liter V8-motor met 697 pk, zo'n 150 pk meer dan de DBX leverde en 50 pk meer dan de medical car van Mercedes. Aan die krachtbron is nog wel gesleuteld door onder meer nieuwe turbo's te plaatsen en de software te reviseren. Ook qua uiterlijk is de DBX707 ietwat aangepast met een vernieuwde spoiler en een agressieve diffuser aan de achterzijde. De auto is grotendeels hetzelfde als de versie die op de openbare weg te vinden is, op veranderingen aan de wielophanging, een andere uitlaat en enkele aanpassingen die noodzakelijk zijn voor het werk na. Aston Martin-coureur Darren Turner heeft meegeholpen met de ontwikkeling van de auto, terwijl medical car-bestuurder Alan van der Merwe bij de test in Bahrein heeft geholpen met het finetunen.

"De DBX707 is het perfecte voertuig voor een belangrijke rol als een officiële FIA medical car van F1", zegt technisch directeur Robert Fedeli van Aston Martin. "De auto levert de prestaties en de punch die nodig zijn op de mooiste racecircuits ter wereld en heeft bovendien de flexibiliteit en ruimte die de officials en medici van de sport nodig hebben. Er is druk om te presteren doordat de ogen van de wereld op ons product gericht zijn, maar die intensiteit drijft ons om ons te blijven verbeteren. Iedereen bij Aston Martin is er heel trots op dat onze auto's in een officiële rol gebruikt worden bij dergelijke prestigieuze evenementen."

Aston Martin Medical Car 1 / 13 Foto door: Aston Martin Aston Martin Medical Car 2 / 13 Foto door: Aston Martin Aston Martin Medical Car 3 / 13 Foto door: Aston Martin Aston Martin Medical Car 4 / 13 Foto door: Aston Martin Aston Martin Medical Car 5 / 13 Foto door: Aston Martin Aston Martin Medical Car 6 / 13 Foto door: Aston Martin Aston Martin Medical Car 7 / 13 Foto door: Aston Martin Aston Martin Medical Car 8 / 13 Foto door: Aston Martin Aston Martin Medical Car 9 / 13 Foto door: Aston Martin Aston Martin Medical Car detail 10 / 13 Foto door: Aston Martin Aston Martin Safety Car en Medical Car 11 / 13 Foto door: Aston Martin Aston Martin Safety Car en Medical Car 12 / 13 Foto door: Aston Martin Aston Martin Safety Car en Medical Car 13 / 13 Foto door: Aston Martin